Koronavírus: Trump nem fogadja el a szakértők javaslatát

Az elnök egyébként megemlítette az újságíróknak azt is, hogy azoknak a vállalatoknak, amelyek igénybe vették a gazdaságélénkítő csomagtervben szereplő kormányzati támogatást a munkahelyek megőrzéséhez, de aztán elbocsátották dolgozóikat, vissza kell fizetniük a támogatás összegét, ellenkező esetben pernek néznek elébe.

Újságírói felvetésére válaszolva a Nancy Pelosi, demokrata párti házelnök által kedd este előterjesztett, mintegy 3000 milliárd dolláros gazdasági csomagtervet Trump "hamvába holtnak" minősítette. A Pelosi előterjesztette javaslatot - amelyet a republikánusok nélkül, csakis a demokrata párti törvényhozók állítottak össze - már több befolyásos republikánus törvényhozó is elvetette, részben mert olyan elemei vannak, amelyek nemcsak egyes tagállamoknak nyújtanának anyagi támogatást, hanem az országba illegálisan érkezett bevándorlóknak, vagy a marihuánát forgalmazó üzletek tulajdonosainak is.

"Számomra ez elfogadhatatlan válasz" - mondta Donald Trump elnök újságíróknak szerdán délután a Fehér Házban, miközben egyes tagállamok kormányzóival egyeztetett a gazdasági helyzetről. Az elnök elmondta azt is, hogy meglepte őt Fauci véleménye. Az elnök hozzáfűzte, hogy szerinte Fauci doktor "minden oldalnak szeretne játszani". Az amerikai elnök hangsúlyozta: "újraindítjuk az országot, az emberek nyitást akarnak, kinyitnak majd az iskolák is".

