Kövér László különleges engedélye kell ahhoz, hogy június 20-án megszűnjön a veszélyhelyzet

A hatályos ütemezés azonban továbbra is június 20-ra időzíti a hatályba léptetést a legfontosabb javaslatok esetében, és a jelek szerint még ennek betartásához is különleges intézkedésekre van szükség.

A parlament két törvényjavaslatot is tárgyal, amelyek a veszélyhelyzet megszűnésének ágyaznak meg. Az egyik előterjesztés a kormány veszélyhelyzeti felhatalmazását vonja vissza a rendkívüli jogrend gyakorlására, a másik pedig az ebben az időszakban született kormányzati rendeletek és határozatok közül ülteti át törvénybe a kormány által legfontosabbank vélt intézkedéseket - például a fizetési moratóriumra vonatkozókat.

