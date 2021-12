Közel ötszáz vírushalott három nap alatt itthon

Az előző héten mértekhez képest az elmúlt három napban kissé csökkent a halottak számának napi átlaga. Az előző közlés óta elhunyt 486 fő, ezzel a járványban összesen meghaltak száma 35 611-re emelkedett. A hét végén az első oltást csak pár ezren vették fel, viszont a harmadikat több mint százezren - közölte ki a koronavirus.gov.hu oldal. A legutóbbi, csütörtöki közlés óta 21 ezerrel nőtt az első oltásosok száma, így a napi átlaguk azóta 5250 volt.

A kormányzati portál szerint a beoltottak száma 6 159 926 fő, közülük 5 867 068 fő már a második oltását is megkapta, 2 765 500 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három napban összesen 22 699 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 157 568 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A gyógyultak számajelenleg 932 204 fő, az aktív fertőzötteké pedig 189 753 főre emelkedett. Jelenleg 7440 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 586-an vannak lélegeztetőgépen.

Az Oltási akcióban már összesen 1 millió 139 ezren vettek fel oltást, közülük 931 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 135 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A kormány újabb egy héttel meghosszabbította az Oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között.

Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot az elkerülheti a várakozást.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) múlt hét csütörtökön engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. Az oltási munkacsoport megkezdte az 5-11 éves gyerekek oltásának előkészítését, a szükséges vakcinák várhatóan december 13-án érkeznek. A gyerekek oltását a gyerekoltásokra kijelölt kórházi oltópontokon és igény esetén a házi gyermekorvosoknál tervezik.