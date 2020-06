Közpénzből védekezhetnek a sportklubok a járvány ellen

Mindhárom módosítást a most hatályban lévő, le nem zárt sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.

Ingatlant érintő tárgyi eszköz beruházás, tehát építés, feljesztés, felújítás, bővítés esetén ennél több időt adott a kormány a kivitelezésre. Eddig a programok ingatlan-beruházását akár négy évvel is meg lehetett hosszabbítani, amit most 5 évre emelt fel a kormány.

A harmadik mankó is lényegében nem más, mint egy határidő-módosítás, ami azt teszi lehetővé, hogy a sportfejlesztési programban rögzített célok megvalósítására szükség esetén több idejük legyen a sportszervezeteknek. Eddig a sportfejlesztési program meghosszabbítására egy támogatási időszakkal lehetett meghosszabbítani. Ezt most a kormány kettőre emelte.

Emellett év végéig a kormány extra haladékot is biztosít a sportszervezetek részére. Az eddig érvényben lévő szabályozás szerint a sportfejlesztési program megvalósítása során felhasznált önerő, TAO és kiegészítő támogatás felhasználásáról 30 napon belül szöveges, szakmai beszámolót kellett készíteni és azt elküldeni a szövetséghez. Ezt a határidőt egyszer legfeljebb 15 nappal lehetett meghosszabbítani. A most megjelent rendelet azonban ezt a 15 napot 120 napra emeli fel. Vagyis gyakorlatilag az eddigi maximum 1,5 hónap helyett 4 hónapja lesz a sportszervezeteknek arra, hogy az elszámolást benyújtsák.

A támogatás mértéke 100 százalék, vagyis a teljes költséget fedezhetik TAO-pénzből. A rendelet néhány elszámolható kiadást is pontosít, vagyis elszámolható lesz:

