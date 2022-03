Kuleba: Aki rubelben fizet az orosz gázért, az segít ukránokat ölni

Ha bármelyik EU-ország meghajol Putyin megalázó követelése előtt, hogy rubelben fizessenek az olajért és a gázért, az olyan lesz, mintha egyik kezével Ukrajnát segítené, a másikkal pedig az oroszokat az ukránok megölésében. Arra buzdítom az érintett országokat, hogy bölcs és felelősségteljes döntést hozzanak - írta csütörtök reggel a Twitteren Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter.

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice.