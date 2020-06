Külföldiek nélkül olcsóbb lesz idén nyáron a Balaton

Viszonylag drága a Balaton, de az az állítás nehezen bizonyítható, hogy egy hét nyaralás a Balatonon ugyanannyiba kerülne, vagy még drágább is, mint egy hét nyaralás a görög tengerparton. Lapunk megpróbálta feltérképezni a koronavírus-járvány utáni piacot, számos utazási portált, saját szállodai oldalt, utazási irodák ajánlatait átnéztük és beszéltünk több balatoni szállodával is. Minden esetben 2 fővel és négycsillagos szállodával kalkuláltunk és bár természetesen lehetnek eltérések, azt a következtetést vontuk le, ha július közepén utaznánk el nyaralni egy hetet, akkor az a Balatonnál 250-300 ezer forintból kijönne, míg Rodoszon egy hasonló nyaralás repülőjeggyel inkább a 450-500 ezer forintos kategóriába tartozna.

A balatoni szállodák többsége pünkösd környékén nyitott ki újra és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) rögtön ki is adta az első sikerjelentést.

A vidéki turizmus gyorsan képes lesz regenerálódni, így akár az is megtörténhet, hogy a bevételek nemcsak megközelítik, de meg is haladják a tavalyi számokat - közölte az MTÜ.

Ez azt a hamis látszatot sugallta, mintha például a balatoni szállodáknak meg se kottyanna, hogy nincsenek külföldi vendégek. Pedig általánosságban elmondható, hogy júliusban kétharmad-egyharmad szokott lenni a hazai-külföldi arány a balatoni szállásokon, de a külföldiek sokkal többet költenek. Most egyáltalán nincsenek külföldiek, ez pedig a szállodák árképzési stratégiáját is befolyásolta.

Tavaly nyárhoz képest csak pár százalékkal emeltünk. Ha lennének külföldiek, akkor ez biztosan nagyobb lett volna, de így kénytelenek voltunk a magyarok pénztárcájához igazítani az árakat - mondta lapunknak egy balatonkenesei, vízparti, 70 szobás, négycsillagos szálloda munkatársa.

Július közepétől 25 ezer forintba kerül itt egy éjszaka. Az MTÜ által kiépített Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központon (NTAK) keresztül pedig a szállodák látják, hogy a riválisok milyen áron adják ki a szobáikat, így a balatonkenesi szálloda is ez alapján döntött a pár százalékos emelés mellett. A Szállodaszövetség elemzéseiből látszik, hogy tavaly nyáron bruttó 22 ezer forint volt az átlag szobaár a Balatonon. Ez nagyjából most is hasonló lehet; az egyik legszebb balatonfüredi szállodában 20,4 ezer forint egy éjszaka reggelivel, ha utazási irodán keresztül foglalnánk, míg a többség 25 ezer forintot kér el, míg a legdrágább éjszaka 41 ezer forintba kerülne.

Nem süt a nap

A balatonkenesei szállodától megtudtuk: a szálláshelyeket a koronavírus-járvány után most a rossz időjárás sújtja. A legutóbbi hétvége előtti csütörtökön sokan mondták le a foglalásukat, mert egyelőre elmarad a meleg nyári idő. Pünkösd óta 30-40 százalékos telítettséggel működnek, ez még mindig a bőven veszteséges kategória, így ha marad a rossz idő, akkor biztos, hogy összességében a június sem hozza meg a hazai turizmus számára a megváltást. Jelenleg 18-20 fokos a víz, ami keveseket csábít önfeledt pancsolásra.

A július közepétől mintegy augusztus 20-ig tartó főszezonban most 80 százalékos foglaltságon vannak. Tavaly ilyenkor már nem tudtak volna szobát adni. A magyar vendégeknek nem kell tartaniuk attól, hogy a külföldiek esetleg megfertőzik, mert gyakorlatilag nincsenek külföldi foglalások: tavaly hetente 10 szobában voltak külföldiek, most havonta öt szobában. Az MTÜ minden reklámkampányt leállított a járvány végéig, elvileg mostanában indítanak belföldi és külföldi kampányokat.

Eddig az volt a jellemző, hogy a szállásköltséget SZÉP-kártyával és készpénzzel kombinálva fizették ki a vendégek, de most már gyakorlatilag mindenki SZÉP-kártyával fizeti ki a teljes összeget. A kormány még a járvány közepén döntött úgy, hogy a kedvezményes adókulccsal adható rekreációs keretösszeg 450 ezerről 800 ezer forintra emelkedik, a költségvetési szerveknél pedig 200 ezerről 400 ezer forintra nő. Vélhetően tele vannak a SZÉP-kártyák és a kijárási korlátozások enyhítésével már semmi akadálya annak, hogy az emberek el is költsék a rajta felgyűlt összegeket. A cafeteriaelemet terhelő szociális hozzájárulási adót pedig nem 2020. június 30-ig, hanem december 31-ig engedte el a kormány. A 900-1000 forintba kerülő sajtos-tejfölös lángost viszont készpénzzel kell kifizetni a strandokon