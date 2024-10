Lakhatási válság? Senkit nem érdekel Karácsony Gergelyék megoldási ötlete

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A modell lényege az, hogy a most üresen álló magántulajdonú lakásokat a tulajdonosaik alacsonyabb bérleti díjjal adják ki olyan bérlőknek, akik önkormányzati bérlakáshoz nem jutnának hozzá, a piaci árakat pedig nem tudnák megfizetni. A főváros garantálja, hogy a kiadó megkapja a bérleti díjat, és amikor visszakapja a lakást, az ugyanolyan állapotban lesz, mint amikor átadta, annak fejében, hogy hajlandó a piaci árnál valamivel alacsonyabb áron rendelkezésre bocsátani. A Fővárosi Lakásügynökség a piaci lakbérnél 30 százalékkal olcsóbban adja bérbe a lakásokat, míg a lakások tulajdonosainak az elérhető piaci bérleti díj 85 százalékát fizeti ki. A különbözetet a főváros fizeti ki.

Fél év alatt 26 tulajdonossal állapodott meg a Fővárosi Lakásügynökség, eddig nyolc bérlő költözött be, illetve fogadta el a felajánlott lakást – írta meg a Népszava . Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azt mondta a lapnak: valószínűleg azért ismerik kevesen a programot, mert a tavaszi indulása óta volt egy hangos választási kampány, aztán a nyár, sokakhoz nem juthatott el az ajánlat, de sokan várnak az első tapasztalatokra is.

Nyolc bérlő költözött be.

