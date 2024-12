Lázár János kapott 26 milliárd forintot

Megkötötte a 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést a kormány, jelentette be Rogán Antal.

A fenti beruházások közül az M1-es bővítése már korábban is szerepelt a hírekben, ugyanis az a beruházás az állam pénzhiánya miatt tolódik, emiatt a koncessziós szerződést is módosítani kellett.

