Leáll a Premier League is a koronavírus miatt, Európa-szerte befagy a csúcsfoci

Április 3-ig az angol első osztály és a teljes brit futball szünetel. A francia bajnokságot is felfüggesztették, a jövő heti európai kupameccseket elhalasztották. Felkészül a Bundesliga.

Április harmadikáig leáll a Premier League, az angol alsóbb osztályok és a brit női focibajnokság is, valamint lefújták az angol válogatott Dánia és Olaszország ellen tervezett barátságos mérkőzéseit is, melyeket március végén rendeztek volna meg a Wembley-ben, adta hírül a Guardian. A döntés azt követően született meg, hogy az éjjel több PL-játékosnál és az Arsenal edzőjénél, Mikel Artetánál is kimutatták a koronavírus tüneteit.

A Premier Legue által kiadott közlemény szerint a teljes brit fociélet leállítása a PL, az Angol labdarúgó-szövetség (Football Association, FA), az English Football League (EFL - az angol labdarúgó-másod-, harmad- és negyedosztályát magában foglaló szervezet) és a brit női focit irányító Women’s Super League-gel egyetértésben született meg.

A leállás az összes korosztályos bajnokságra is vonatkozik. A klubokat, játékosokat eltanácsolták a nyilvános megjelenésektől, a tréningközpontok felkeresésétől és a rajongókkal való találkozásoktól is.

Dominik Reiter, a LASK Linz (j) és Daniel James, a Manchester United játékosa a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének LASK Linz - Manchester United első mérkőzésén az üres Linz Stadionban 2020. március 12-én. Már ez a meccs is zárt kapus volt. MTI/EPA/Christian Bruna Dominik Reiter, a LASK Linz (j) és Daniel James, a Manchester United játékosa a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének LASK Linz - Manchester United első mérkőzésén az üres Linz Stadionban 2020. március 12-én. Már ez a meccs is zárt kapus volt. MTI/EPA/Christian Bruna

Felfüggesztették a francia labdarúgó-bajnokságot is

A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre felfüggesztették a francia labdarúgó-bajnokság első és másodosztályának küzdelmeit.

A liga pénteki bejelentése szerint a döntésre Emmanuel Macron csütörtök esti beszéde nyomán került sor. Az államelnök úgy fogalmazott, hogy "Franciaország az elmúlt száz év legsúlyosabb egészségügyi válságát éli". A járvány terjedésének megfékezése érdekében hétfőn - újabb utasításig - leáll a bölcsődéktől az egyetemekig a teljes francia oktatási rendszer.

A labdarúgó-bajnokságban hétfőn azt a korlátozást vezették be, hogy egy mérkőzést legfeljebb ezer néző előtt rendezhetnek meg, a szerdai Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund visszavágót pedig zárt kapuk előtt játszották a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

Csütörtökön a portugál és a spanyol, korábban az olasz bajnokságot függesztették fel.

Felkészül a Bundesliga

Még nem állt le a német foci, de a Német Labdarúgó Liga (DFL) azt javasolja, hogy jövő keddtől április másodikáig szüneteltessék az első- és másodosztályú bajnokság küzdelmeit a koronavírus-járvány miatt. A DFL pénteken hozzátette, hogy a mostani hétvégére kiírt találkozókat az eredeti terveknek megfelelően, zárt kapuk mögött megrendezik.

Német sajtóértesülések szerint ugyanakkor a Bundesliga 26. fordulójának hétfői játéknapjára kiírt Werder Bremen-Bayer Leverkusen mérkőzést elhalaszthatják.

A másodosztályban a vasárnap kora délutánra tervezett Hannover-Dynamo Dresden találkozó biztosan elmarad, miután csütörtökön a hazai csapat balhátvédjének, Jannes Hornnak pozitív lett a koronavírus tesztje. Korábban az együttes másik hátvédjéről, Timo Hübersről derült ki, hogy megfertőződött a vírussal. Emiatt a Hannover összes játékosa karanténba került.

Elhalasztják a jövő heti Bajnokok Ligája- és Európa-liga-meccseket

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a koronavírus-járvány miatt minden jövő heti nemzetközi kupamérkőzést elhalasztott. Az UEFA pénteki közleménye szerint a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágóinak jövő keddi és szerdai összecsapásait - Juventus-Olympique Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern München-Chelsea, FC Barcelona-Napoli -, és csütörtökön az Európa-liga nyolcaddöntő második felvonásait nem rendezik meg. A döntés az UEFA Ifjúsági Ligára is vonatkozik.

A halasztás nyomán a negyeddöntők sorsolását sem tartják meg jövő pénteken. Az UEFA a tagországokkal jövő kedden tanácskozik arról, miként folytatódjanak az európai bajnokságok, illetve nemzetközi versenysorozatok.

(Guardian, MTI)