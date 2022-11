Legfeljebb 25 százalék lehet a késedelmi kamat

A kamatkörnyezet változása, a jegybanki alapkamat és a bankközi kamatok emelkedése miatt a késedelmi kamatok is megemelkedtek. A szerda éjjel megjelent Magyar Közlönyben a kormány azonban erre is „kamatstopot” vezetett be.

A kormányrendelet kimondja, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt

„a késedelmi kamatkövetelés legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna”.

A szabályt a régi és az új Polgári törvénykönyv késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban kell alkalmazni, és már csütörtökön hatályba lépett.