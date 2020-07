Lehet, hogy Ön is nyert! A fél ország az Orbán-kormánytól kapott ingyenpénzt ünnepli

Budapesten kívül gyakorlatilag Magyarország valamennyi településén akad egy boldog nyertese a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázatoknak. A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó MTÜ hétfőn hozta nyilvánosságra a nyertesek listáját, amiből kiderült: összesen 13 471 vidéki szálláshely tulajdonosa kaphat augusztus folyamán szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól.

Megnéztük a listát, hogy mely településeken található a legtöbb szerencsés nyertes. Ez alapján úgy tűnik, hogy gyakorlatilag fél Hajdúszoboszló pezsgőt bonthat, mert összesen 734 hajdúszoboszlói magánszemély vagy cég pályázata nyert 1-7 millió forint közötti állami támogatást. Budapest a hazai turizmus központja, de a fővárosban nem kap senki egy fillér támogatást sem, ellenben az ország második leglátogatottabb üdülőhelyén szinte minden szálláshely tulajdonosa örülhet a kormányzati ingyenpénznek. Íme néhány település, ahol a legtöbb pályázat nyert:

Hajdúszoboszló 734

Siófok 683

Hévíz 267

Balatonfüred 255

Pécs 161

Zalakaros 170

Szeged 148

Miskolc 117

Keszthely 144

A nyertesek listája szerint Magyarország egyik legkisebb településén, a mindössze 19 lakossal rendelkező borsodi zsákfaluba, Debrétébe is jutott 4 millió forint. Számos önkormányzat is várhatja a pénzt: Komáromtól Gyuláig összesen 49 önkormányzati pályázat nyert néhány millió forintot, de érdekes módon állami tulajdonban lévő társaságok is sikeresen pályáztak az állami pénzre. Például a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 7 millió forintot várhat a számlájára, míg a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-nek két pályázata is nyert, amivel 12 millió forinttal számolhatnak a szintén állami MTÜ-től.

Persze több olyan nevet és céget találtunk a listán, akiknek a neve többször is felbukkan, de van egy abszolút rekorder: a Cserkeszőlő Apartman Kft.-nek 41 pályázata nyert 600 ezer és 1,8 millió forint között összegeket. A tulajdonos Gácsi Gyula a cserkeszőlői Solaris Apartman Resort vezetője, ahol így az összes apartmant külön pályázati pénzből újíthatják fel. De van még néhány többszörös nyertes:

Salvus Family Bt.-nek 8 pályázata nyert 1-1 millió forintot

Stílus és Pihenés Kft. 7 pályázata nyert 1-2 millió forintot

BPR Consult Kft.-nek pedig 6 pályázata nyert 2-3 millió forintot

És az a legjobb az egészben, hogy Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója előre bejelentette: egyszerűsített elszámolás vonatkozik a pályázati források felhasználására, csak szúrópróbaszerű ellenőrzést tartanak a megvalósítást követően. Magyarán a nyertesek jelentős részét jó eséllyel senki nem fogja ellenőrizni, hogy az elnyert 1-8 millió forintos támogatást tényleg a szálláshely fejlesztésére költötték vagy esetleg egy karib-tengeri álomútra.

Lapunk korábban megírta, hogy már nem lehet annyira ellenséges a viszony Orbán Viktor miniszterelnök és Simicska Lajos, a Fidesz volt pénztárnoka között, ugyanis a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázaton Simicska Lajos családjának érdekeltségében maradt cége, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. is nyert ötmillió forintot panziófejlesztésre - derült ki az MTÜ által publikált döntési listából.