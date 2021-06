Lelassult az első oltások felvétele

Több tízezer lakás épülhetne a vidéki rozsdaövezetekben - 4. rész

Az ingatlanfejlesztők már évekkel ezelőtt lecsaptak a vidéki városainkban az egykori ipartelepekre. Mint ahogy mi, ők sem vártak a kormányra, hogy kijelölje a rozsdaövezeti akcióterületeket. Megegyeztek a városi önkormányzatokkal és ipari parkokat, vállalkozói központokat hoztak létre. Építettek lakásokat is, de keveset, a következő 4-6 év alatt még több tízezer otthon lehet ezeken a területeken. Sorozatunkban most a nem budapesti helyzetet mutatjuk be.