Luxusadót vezetne be az UEFA

A tekintélyes napilap beszámolója szerint az UEFA szeptemberben terjeszti be javaslatát, amelynek lényege, hogy a jelenleg hatályban lévő, pénzügyi fair play nevű szabályzatot törlik, és helyette maximálják azt az összeget, amit a klubok a bérekre költhetnek. Az úgynevezett fizetési sapkát állítólag ki lehet majd váltani a luxusadó befizetésével.

Az új szabályokat jövőre vezetik be, és kezdetben három évig alkalmazzák. A The Times cikke megjegyzi, a luxusadóból befolyó összeget azok a csapatok kapnák, amelyek betartják a szabályokat. Amennyiben egy klub huzamosabb ideig megszegi az új szabályokat, büntetésként akár ki is zárhatják az európai kupákból.