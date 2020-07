Hévízi luxusszállodában pihen még 3 évig a médiahatóság

Ha minden jól megy, akkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) munkatársai hamarosan vissza nem térítendő állami félmilliárdból felújított, magántulajdonban lévő hévízi luxusszállodában pihenhetik ki a fáradalmaikat. A médiahatóság honlapjára feltett üvegzsebszerződésekből ugyanis kiderül, hogy a 2020-2023-as időszakra ismét a négycsillagos, superior kategóriájú Hotel Carbonával kötöttek szerződést 197 millió forintért.

A hévízi szálloda tulajdonosa pedig nemcsak a médiahatóság dolgozóinak örülhet, hanem annak is, hogy sikeresen pályáztak a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-tenderen. Így 537 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás segítségével újíthatják fel a 260 szobás hotelt, amely a fürdőváros központjában, egy 4,6 hektáros, arborétumszerű parkban helyezkedik el.

Legnagyobb erősségünk a komplexitás: szállodánkban egy helyen minden megtalálható, ami egy tartalmas, egészségre nevelő, ugyanakkor pihentető és kényeztető szállodai tartózkodáshoz kell - olvasható a koronavírus-járvány után, június 26-án újra kinyitott szálloda honlapján.

A Hotel Carbona tulajdonosa pedig nem akárki: a Buda Invest Kft.-n keresztül a Pocsai-família, amelynek feje, Pocsai Alex a kormányközeli HírTV egyik alapítója. Igazgatósági tag még az ingatlanbefektető-ügyvéd Bálintfy Gábor, valamint a kisebbségi tulajdonos Csóti György volt MDF-es és fideszes országgyűlési képviselő, korábbi zágrábi nagykövet is tag. A fő tulajdonosok azonban Pocsai Alex lányai. Pocsai és Bálintfy között rokoni kapcsolat is van, hiszen Pocsai feleségét Bálintfy Eszternek hívják.

Nem először esik a választása a médiahatóságnak a hévízi szállodára. Az első szerződést még az első Orbán-kormány idején, 2000 márciusában kötötte az NMHH elődje, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) a hotellel, de akkor még 35 millió forintba került egy év. Azóta drágább lett, mivel a 2017-2020-as időszakra megkötött 197 millió forintos szerződés egy évre lebontva 65,6 millió forintot jelent. A következő 3 évre viszont nem kell többet fizetni, maradt a 197 millió forint, pedig a Balatonnál idén nyáron is volt pár százalékos áremelés más szállodákban.

Az NMHH a Magyar Nemzet korábbi cikkében azzal indokolta a hévízi luxusszállodát, hogy nincs saját üdülője, így ez olcsóbb megoldás volt, mint fenntartani egy ingatlant. Emellett a hévízi luxusszálloda adta a legolcsóbb ajánlatot. Közbeszerzés nyomát idén sem találtuk, így vélhetően idén is a Hotel Carbona adta a legjobb ajánlatot. Az üdülési lehetőségek odaítéléséről pedig szociális bizottság döntött a hatóságnál. A teljes költség egy részét a dolgozók fizetik meg.

Azt nem tudni, hogy Karas Mónika, az NMHH elnöke hol nyaral, de az biztos, hogy javult az anyagi helyzete, hiszen tavaly nyáron döntött arról a parlament, hogy a médiahatóság vezetőjének fizetése 1,3 millió forintról négymillió forintra nő. Bőven van pénz tehát az NMHH-nál, amelynek célja a következő:

Az infokommunikációs szektorban egy olyan megbízható, kiszámítható és zavartalan piaci környezetet tartson fenn Magyarországon, amely mind a szolgáltatók, mind a felhasználók számára biztosítja a kielégítő működés feltételeit - olvasható az NMHH oldalán.

Ehhez pedig új mérőlabor és szerverközpont is szükséges: nettó 15,9 milliárd forintért épülhet meg a hatóság új központja a 13. kerületi Visegrádi utcában. A beruházásra három cég adott be ajánlatot, amelyek közül a Grabarics Kft. nyerte a tendert. Ők építhetik például a szántódi BalaLand ötcsillagos hotelt és az ötcsillagos Grand Hotel Tokaj exkluzív szállodát is, amelyek a hévízi hotelhez hasonlóan szintén kaptak vissza nem térítendő állami milliárdokat az MTÜ által koordinált Kisfaludy-pályázatokból.

A Grabarics pedig nagyon közel van mostanában a NER keménymaghoz: székhelyük megegyezik a Balaland és a Grand Hotel Tokaj hoteleket állami milliárdokból velük építettő Dreamland Holding csoportéval. A holding részvényeinek 75 százalékát pedig a napokba vásásrolta fel az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt., amely Tiborcz István és Mészáros Lőrinc volt cége.

Nem teljesen bevett szokás, hogy állami dolgozók kedvezményes áron luxusban pihenhetnek. A Magyar Posta például eladja az üdülőit, hogy legyen miből kifizetni a béreket.