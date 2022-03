Magyar nyertes, pofozkodás az Oscar-gálán

Sipos Zsuzsanna, a Dűne díszletberendezője elnyerte az Oscar-díjat a legjobb produkciós tervezés kategóriában Patrice Vermette látványtervezővel együtt a helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben megrendezett 94. Oscar-díjátadó ceremónián.

A produkciós tervezés Oscar-szobrát hét további kategória Oscarjával együtt még a gála előtt osztották ki a Dolby Színházban, hogy az élőben közvetített díjátadó gördülékenyebb legyen.

A Frank Herbert klasszikusából Denis Villeneuve rendezésében született Dűne részben Magyarországon készült. A produkció a velencei filmfesztiválon debütált. Sipos Zsuzsanna március közepén már a brit filmakadémia BAFTA-díját is elnyerte munkájáért.

Az élőben közvetített ceremónián aztán a többi díjazott művész és alkotás is kiderült, így az idei teljes Oscar-lista:

A díjátadó legnagyobbat szóló eseménye viszont az volt, amikor a műsorvezető, Chris Rock a később díjazott Will Smith feleségén élcelődött (akinek egy betegség miatt kihullott a haja). Erre Smith a színpadra felmenve kevert le egy pofont a humorista-műsorvezetőnek, majd helyére visszaülve még többször odakiabálta neki:

"Ne vedd a kibaszott szádra a feleségem nevét!"

