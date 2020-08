Magyarok tízezrei kerültek az utcára - mit segít az állam?

A pandémia miatt egész gazdasági ágazatok álltak le, ezrek kerültek az utcára. A kormány azt ígérte segít a munkanélkülieken és támogatja a munkaadókat a munkahelyek megőrzésében. Utóbbi Kurzarbeit néven emlegetett támogatási forma. Az eltelt néhány hónapban azonban a költségvetési adatokból kiderült, hogy az álláskeresők támogatására szánt összeg tíz éve nem volt ilyen kevés, mint most. És nem azért, mert a munkaerőpiaci helyzet rendeződött volna… De mi lehet akkor az oka? Mi fog történni, ha e hónap végén – ahogy azt a kormány előre jelezte – kifutnak a vírushelyzet okán bevezetett támogatások? Kollégánk, Székely Sarolta, a Millásreggeli vendégeként foglalta össze, mi van a számok mögött?

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!