"Magyarország megfelelő időben és mértékben reagált a COVID-19-re"

Ezt a most létrehozott járványkezelési versenyképességi mutató alapján állapította meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB), amely kilenc indikátor felhasználásával készült.

A hatékony válságkezelés és az egyes országok gazdasági fejlettsége között jelen számítások alapján az MNB szerint nem figyelhető meg összefüggés. Ez azonban nem is szükségszerű, hiszen a kormányok beavatkozási képességei, lehetőségei a gazdasági fejlettség mellett jelentős mértékben függenek az adott ország politikai stabilitásától, kormányzati hatékonyságától, társadalmi berendezkedésétől, a lakosság általános egészségi állapotától, demográfiai jellemzőitől, illetve a beavatkozások sikeressége nagymértékben múlik a lakosság szabálykövető magatartásán.

Szembetűnő, hogy a mediterrán országok inkább a lista végén szerepelnek, miközben a visegrádi régió országai egyaránt magasabb pontszámot értek el az uniós átlagnál. Mindez tovább erősíti a régió relatív versenyképességi pozícióját az Európai Unión belül, és jól illeszkedik az elmúlt évtized felzárkózási trendjébe – vélik az MNB-nél. Magyarország a vizsgált mutatók többségében egyaránt megelőzi az uniós és a többi visegrádi ország átlagát, míg ezektől csupán a foglalkoztatottak számának változásában maradt el, de ott is csak enyhén.

Ez alapján az MNB szerint a magyar járványkezelés látszik eddig a leghatékonyabbnak az uniós országok között. Magyarország a 100 elérhető pontból 73-at ért el, ami 18-cal magasabb az uniós átlagnál és 14 ponttal meghaladja a régiós országok átlagát is. A dobogón Magyarországot Szlovénia és Németország követi, miközben a lista végén azok az országok szerepelnek, ahol nem sikerült kordában tartani a járvány elterjedését (Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Belgium és Svédország).

