Magyarországon is megjelent az omikron

"A beérkezett mintákból kettő esetben mutatták ki a koronavírus omikron variánsát" - jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos a köztelevízióban.

Magyarországon is megjelnet az omikron. Fotó: MTI Magyarországon is megjelnet az omikron. Fotó: MTI

Az országos tisztifőorvos az M1 Híradóban nyilatkozott arról, mennyi hazai mintában jelent meg a koronavírus legújabb változata. Több esetet még nem fedtek fel, de mint arra korábban utaltak, Európában a variáns már közösségi terjedést mutat, így nem meglepő a magyarországi megjelenése.

Mint Müller Cecília mondta, ettől függetlenül egyértelműen a delta uralkodik a vizsgálati eredményekben, közel 100 százalékban ez okozza a megbetegedéseket.

Így kap értelmet az az értesülés, miszerint a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint jelenleg Izraelben 55 esetben azonosították az omikron vírusváltozatot, s közülük harminchatan Angliából, Franciaországból, az Egyesült Államokból, az Egyesült Arab Emírségekből, Dél-Afrikából, Fehéroroszországból, Magyarországról, Olaszországból és Namíbiából érkeztek az országba. A felsorolásból kiderül, hogy a mostani bejelentés előtt Magyarországon is jelen lehetett a koronavírus omikron variánsa.

A két hazai esetet a Neumann Labs-ben azonosították, további gyanús eseteket pedig még vizsgálnak. Közleményükben azt írják, a magyar laboratórium nemrég bevezetett új PCR vizsgálata képes kimutatni minden új koronavírus-fertőzést, és külön kimutatja, hogy a legújabb, omikron-mutáció okozta-e azt. A vizsgálat eredményeit a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is megerősítették. A mutáció egy házaspárt fertőzött meg, melynek tagjai nem tettek külföldi látogatást, így bizonyosan itthon kapták el a betegséget.