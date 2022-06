Majdnem havi 5 millióra nőtt Orbán Viktor jövedelme

Június elején nyújtották be azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében megemelnék Orbán Viktor miniszterelnöki tiszteletdíját.

Az Országgyűlés keddi ülésén a kormánypárti többség elfogadta a törvényjavaslatot, így tehát a jelenlegi 1,5 millióról Kövér László házelnöki fizetésével egy szintre, vagyis havi bruttó 3,5 millió forintra emelték Orbán Viktor miniszterelnöki tiszteletdíját, írja az index. A kormányfőnek jár továbbá bruttó 1,3 millió forint képviselői tiszteletdíj is.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A törvényjavaslat mindemellett a miniszterelnök hatáskörébe vonta a miniszterek, a miniszterelnök politikai igazgatója, az államtitkárok, a kormánybiztosok, a miniszterelnöki biztosok és a miniszterelnöki megbízottak illetményéről szóló döntést.

A Párbeszéd többek között azt javasolja, hogy a miniszterelnök fizetésének felemelése helyett inkább csökkentsék húsz százalékkal a miniszterek, az államtitkárok, a helyettes államtitkárok és a parlamenti képviselők fizetését - tudósított az MTI.

Az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese keddi, online sajtótájékoztatóján azt mondta, tudják, hogy nem ez a fizetéscsökkentés fogja megoldani a válságot, de számításaik szerint évente több mint másfél milliárd forintot lehet vele spórolni. Szabó Tímea úgy fogalmazott: Orbán Viktor miniszterelnök egy "megszorító csomagot vetett ki a lakosságra", amit a kormány extraprofitadónak "becéz", de a kiskereskedelmi láncok, a pénzintézetek és a légitársaságok ezt a veszteséget nem fogják "benyelni".

A Párbeszéd ezért azt is indítványozza, hogy a jövő évi költségvetési javaslatban található "pazarló tételeket" fordítsák az emberek megsegítésére, mert ezekkel akár 400 milliárd forintot is lehetne spórolni. Elmondta, pártja kezdeményezi, hogy például a kaszinók és a "NER építőipari cégei" is fizessenek extraprofitadót.