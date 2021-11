Már 366-an vannak lélegeztetőn, 83-an elhunytak

Tovább emelkedett a lélegeztetőgépen lévők száma itthon, ismét nőtt az új fertőzötteké és a kórházban kezelteké, miközben a nem beoltottak közül alig jelentkeznek felvenni a vakcinát - derült ki a friss járványügyi adatokból.

Az állami tájékoztató portál szerint az elmúlt 24 órában 6804 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 892 164 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 31 184 főre emelkedett.

Eddig 804 720-an gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma pedig 56 260 főre emelkedett. 3629 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 366-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 967 747 fő, közülük 5 748 682 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 315 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

A portál megerősítette, hogy a járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtják az igényelt mennyiségű oltóanyagot.

Kapcsolódó cikk Oltási akcióhetet hirdetett a kormány - de csak november végére A 24. óra után két héttel.

Orbán Viktor miniszterelnök reggeli a közrádióban a járvánnyal kapcsolatban kifejtette, hogy az oltás a legfontosabb védelmi intézkedés. Aki nincs beoltva, annak nemcsak arra kell számítania, hogy megtalálja a vírus, hanem arra is, hogy súlyos állapotba fog kerülni, nagy valószínűséggel kórházba, ezért mindenkit arra kért, hogy oltassa be magát.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor: nincs szükség újabb védelmi intézkedésre Ha gyorsul a járvány a terjedése, akkor nyilván reagálni kell majd, de jelenleg a legfontosabb védelmi intézkedés az oltás - mondta a miniszterelnök szokásos reggeli rádióinterjújában.

A portál emlékeztet, hogy novembertől kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak, a korábban beoltottakat pedig a harmadik oltás felvételére kérik. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek - írta a portál.