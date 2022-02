Már a budapesti szociális ellátásba is érkeznek ukrajnai menekültek

Máltai Szeretetszolgálat

A szervezet pénteken fogadta be az első olyan embereket, akiket ideiglenesen egy vidéki intézményében helyezett el. A Kijev környékén élő család négy tagja egy spanyol egyetemen tanuló hozzátartozójukkal találkozott Budapesten. Amikor hazaindultak volna, a repülőtéren szembesültek azzal, hogy az Ukrajnába tartó járatokat törölték, és senki nem tudott nekik felvilágosítást adni, hogy mikor és hogyan juthatnak haza – írta a szervezet Facebook-oldalán.

A Tiszabecsi Művelődési Ház vasárnap délelőtt 11 órakor. Fotó: Facebook/Budapest Bike Maffia

Mindeközben a Máltai Szeretetszolgálat az Ukrajnában kialakult válsághelyzetre tekintettel meghirdetett humanitárius akcióinak támogatására gyűjtést indított, aki segíteni szeretne, a 11784009-20200776 számú számlára indított átutalással, külföldről (euróban) 11763842-00104881 számlaszámra (IBAN: HU34 1176 3842 00104881 0000 0000 Swift kód: OTPVHUHB) indított átutalással vagy az adomanyozz.hu oldalon indított online befizetéssel, vagy a 1350-es adományvonalon hívásonként 250 forinttal segíthet.

Aki egyéb felajánlást tenne, vagy kapcsolatba szeretne lépni a Szeretetszolgálat illetékeseivel, a karpataljaert@maltai.hu e-mail címre írhat.

Magyar Ökomenikus Segélyszervezet

A szervezet is várja a támogatásokat (utalni is lehet, itt vannak a számlaszámok; valamint a 1353-as adományvonal is hívható). A honlapon 3000, 6000, 12 000 és egyedi pénzösszegek már be is vannak állítva, egyből utalhat az ember, ha úgy gondolja. A szervezet megerősítette beregszászi központját, és plusz segítő pontot hoztak létre a Beregsurány-Asztély határátkelő közelében az ukrajnai oldalon, ahol élelemmel, teával, takarókkal és higiéniás cikkekkel segítik a hosszú órákig várakozó menekülteket. Szükség esetén magyar és ukrán nyelvű információkkal is segítik a rászorulókat, hogyan tudnak Magyarországon átmeneti szállást találni. Több intézményükben (Debrecenben, Miskolcon, Budapesten) szükség esetén fogadni és segíteni tudják a menekült családokat.

Baptista Szeretetszolgálat

3,5 millió forintnyi gyorssegélyt már eljuttattak a kárpátaljai partnereknek, a dunántúli központból pedig élelmiszert és egyéb segélyeket csoportosítottak át keletre. Pénzgyűjtő akciójukban a 1355-ös adományvonal hívásával (300 forinttal) vagy a 10918001-55555555-55555555-os számlaszámra utalva (Ukrajna közleménnyel) lehet csatlakozni. Erre egy weboldalon is van lehetőség, ahol 1000-20 000 forintig lehet kattintani, de ennél nagyobb összeget is be lehet természetesen írni.

Magyar Vöröskereszt

Adománygyűjtést hirdetett a Magyar Vöröskereszt is, a 1359-es vonalat lehet hívni e célból, vagy utalni a 10405004-00026548-00000009-es számlaszámra (a közleménybe írjuk bele: humanitárius válság).

Magyar Református Szeretetszolgálat

Nemzeti összefogást hirdetett Ukrajnáért, 800 kilónyi élelmiszersegélyt már el is juttattak Beregszászba. Néhány menekültnek szállást is tudnak nyújtani, de várják az adományokat a 1358-as vonalra, a vonatkozó weboldalon vagy a 10702019-85008898-51100005 számlaszámra (közlemény: Nemzeti Összefogás).

UNICEF

Weboldalukon lehet pénzügyi segítséget nyújtani, hogy a 7,5 millió ukrán gyerekhez egészségügyi csapatokat küldjenek, valamint élelmet, vizet, ruhát juttassanak a menekülteknek, akik sátrak, matracok, takarók védelmében húzhassák meg magukat.

Migration Aid

Folyamatosan önkénteseket keresnek az ukrán határra víz-, élelmiszer- és ruhaosztásra. Keresnek olyan szabolcs-szatmári ingatlantulajdonosokat is, akik fel tudnak száraz helyiséget ajánlani az adomány tárolására. Keresnek oroszul vagy ukránul jól beszélő fordítót szervezési és adminisztrációs feladatokra. Kisbuszokat is keresnek sofőrrel, akik el tudják a határról szállítani a menekülteket, valamint üzemanyagkártyákat is elfogadnak a benzinköltségekre. Mivel fogynak a szállások a menekülteknek, arra is szükség lenne, ezért az info@migrationaid.org e-mail-címen lehet jelentkezni.

ENSZ Ukrajnai Humanitárius Alapja

Adakozni a weboldalukon lehet 30, 75, 100 és 200 dolláros összegben (1 dollár jelenleg kb. 330 forintot ér). Az ENSZ ezen alapja a legsérülékenyebb csoportoknak nyújt élelmiszersegélyt vagy épp fedelet a fejük fölé.

Budapest Bike Maffia és az Age of Hope

A két szervezet közösen szervezi a segítséget. Vasárnap éjjeli bejegyzésében a Budapest Bike Maffia azt írja, hogy a szombat 14 óráig összegyűlt tetemes mennyiségű adományt kivitték Záhonyba. Innen a helyiek oldják meg, hogy a határmenti települések el legyenek látva, sőt a határon túlra, Ukrajnába is jut a testvérvárosokba. Amit érzékeltek, hogy adományok vannak, viszont nagy szükség lenne tolmácsokra, és két vagy többnyelvű szóróanyagokra.

"Az újabb gyűjtéssel most kivárnak, de a záhonyi polgármester azonnal informálja őket, ha ismét szükség lesz rá. Budapesten a szociális ellátásba is érkeznek már menekültek" - írják.

Híd Kárpátaljáért

Péntek este nemzeti segélyvonalat jelentett be a kormányszóvivő a Facebookon, amellyel a Híd Kárpátaljáért összefogást lehet támogatni. A 1357-es szám szombattól hívható, minden hívás 500 forintba kerül. Ezen kívül egy számlaszámot is nyitottak az adományoknak: 11711711-22222222.

Számos városban is gyűjtés és segítőszervező akció indult, felsorolni is lehetetlen, érdemes az önkormányzatok honlapját figyelni.

