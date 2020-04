Már a járvány előtt lejtőre került a lakásépítési kedv

Balogh László azt is elmondta, hogy a lakásépítési kedv is a piaci lassulásra utal, az idén ugyanis jelentősen visszaesett. Az év első két hónapjában 1510 lakóingatlanra adtak ki építési engedélyt, ami 29 százalékos hanyatlásnak felel meg éves szinten. Az egylakásos, azaz családi házak építésére kiadott engedélyek száma 25 százalékkal, a több lakást magában foglaló lakóépületekre kiadott engedélyek száma pedig 38 százalékkal csökkent. Utóbbiban szerepet játszik, hogy az idén már nem vehető igénybe a kedvezményes lakásáfa.

