Már a rendelet is megvan a szerb határ felszabadításáról

A határozat azt is kimondja, hogy a fentiek a teherforgalomban történő határátlépésre nem vonatkoznak - hiszen ott eleve nem is volt kötelező karantén, csak megmérték a határon a sofőrök hőmérsékletét, és aki egészséges volt, mehetett a dolgára a 14 nap helybentopogás mellőzésével.

2020. május 25. délelőtt 10 órától minden szerb és magyar állampolgár úgy léphet be a szerb-magyar határon Magyarországra, hogy utána nem kell karanténba mennie.

Szijjártó Péter bejelentését követően nem sokkal meg is jelent a kormányrendelet a magyar-szerb határ felszabadításáról. A mai Magyar Közlönyben túl sok újdonságot nem tesznek hozzá a röszkei sajtótájékoztatón ismertetettekhez. Ismételjük át azért:

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!