Már Berlin is mérgezésre gyanakszik a Navalnij-ügyben

Navalnijt szombat hajnalban a Cinema for Peace nevű magánalapítvány szervezésében, az orosz orvosok beleegyezésével szállították Berlinbe.

meg kell várni az ügy pontos megítéléséhez szükséges adatokat, így az orvosi és az esetleges kriminológiai vizsgálatok eredményét is.

és a német kormány is azon az állásponton van, hogy valószínűleg mérgezéses támadást követtek el Alekszej Navalnij ellen Oroszországban

