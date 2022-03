Már több az ázsiai, mint az ukrán vendégmunkás hazánkban

"A 24. órában vagyunk" – Mit tenne az ellenzék a határon túli magyarokért?

A magyar kisebbségek és önrendelkezés ügyében az összes magyar párt között konszenzus kellene, amit Európában képviselhetnénk, mondta el lapunknak adott interjúban Fazakas Attila. Az egyesült ellenzék nemzetpolitikáért felelős kabinetvezetője szerint az összefogás azért is szükséges, mert a külhoni magyarok száma mindenhol csökken. Hozzátette: kormányra kerülve nem csökkentenék a nekik járó forrásokat, de átláthatóvá tennék a támogatási rendszert. Nem vennék el a szavazati jogukat, de szeretnék, ha saját képviselőjük lenne a magyar parlamentben. Beszélt arról is, hogy tisztességes alternatívát kínálnak a Fidesszel szemben „külhoni testvéreinknek”, de akkor is szeretik őket, ha nem rájuk szavaznak.