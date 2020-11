Marad a karantén a szlovénoknál, bekeményítenek a szerbek és a horvátok

legkésőbb december 5-éig készüljenek elő a lakosság önkéntes, tömeges antitest-tesztelésére, hogy kiszűrjék azokat a tünetmentes vírushordozókat, akik nem is sejtik, hogy fertőzöttek lehetnek.

Minden összejövetel tilos. Éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, és továbbra is kötelező a maszk viselése mindenütt. Zárva tartanak az óvodák és az oktatási intézmények, a tanítás távoktatás formájában folyik. Leállt a közösségi közlekedés, valamint bezárt minden üzlet az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Ezenfelül kötelezővé teszik a maszkviselést szabadtéren is, öt főben korlátozzák a szabadtéri és nyilvános zárt téri rendezvényeken részt vevők számát,

Szerbiában a kormány tovább korlátozza a vendéglátóhelyek és üzletek nyitvatartását a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, így jövő keddtől az élelmiszerüzleteken, gyógyszertárakon és benzinkutakon kívül mindennek be kell zárnia 18 óráig.

Az éjszakai szórakozóhelyeknek be kell zárniuk, a kávézók és éttermek pedig a korábbi 24 óra helyett csak 22 óráig tarthatnak nyitva.

A sporteseményeket továbbra is nézők nélkül lehet csak megrendezni. Éjfél helyett 22 órától reggel hat óráig tilos lesz szeszes italt árulni.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!