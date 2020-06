Máris a parlament előtt a katát brutálisan szigorító javaslat

Véleményük szerint következménye lesz annak, hogy a kormány lényegében megvonja a nagyobb megrendelőkkel rendelkezőktől a kisadózást, a magyar embereknek és a megbízóiknak komoly anyagi hátrányt okozva. A változtatásra a 2021-ig tartó felkészülési idő is túl kevés.

"Nagyon sajnáljuk, hogy a kormány lábon szeretné lőni magát a KATA szigorításával, miközben a NAV már bizonyította, hogy a volt munkavállalók akkor katáznak, ha egyébként is megfelelnek a feltételeknek. A NAV Ellenőrzési Főosztályán készült egy összefoglaló a 2019-es ellenőrzések tapasztalatairól, ami alátámasztotta, hogy nincs visszaélésszerű katázás a volt munkavállalók körében."

A javaslatban foglaltak megfelelnek a nap folyamán kiszivárgott híreknek és információknak. A lényege az, hogy az ugyanazon megbízótól származó, 3 millió forintot meghaladó összeget a fix havi katán túl 40 százalékos különadóval sújtják. (Jelenleg évi 12 millió forint felett lép be a különadó.) Ezzel a kormány szerint visszaszorítható az a gyakorlat, hogy a munkaadók vállalkozásba kényszerítsék a dolgozókat, akiket valójában munkaviszonynak megfelelő módon foglalkoztatnak.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök reggeli kormányinfóján jelentette be, hogy hozzányúlnak a kata szabályaihoz . Ennek nyomán komoly szigorítások léphetnek életbe 2021. január elsejétől.

