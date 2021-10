Márki-Zay Péter elmondta, milyen Magyarországot akar - színpadra állt az összes jelölt

Az ellenzéki pártok Egységben a szabad Magyarországért! szlogennel tartottak közös megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából Budapesten.

Jakab Péter: a jövő Magyarországa egységes, de sokszínű lesz

Jakab Péter, a Jobbik elnöke felidézte: egy éve 6 ellenzéki párt vezetője azt ígérte, idén közös színpadon fognak állni, közös miniszterelnök lesz és 106 közös ellenzéki jelölt. Most ezt az ígéretet valóra váltották.

Nincs más út, csak az összefogás útja; ezt az emberek mutatták meg a politikusoknak. Az ellenzék egysége megszületett, itt az ideje, hogy megteremtsük a nemzet egységét - mondta. Az Orbán-rezsimnek múltja van, de jövője nincs.

Diktátorokkal, zsarnokokkal nincs alku, sem '56-ban, sem '21-ben; a jövő Magyarországa egységes, de sokszínű lesz. Az ellenzék vissza fogja adni a magyaroknak a földjeiket, a gyáraikat, a hazájukat és a hitet - a hitet abban, hogy van élet a Fideszen túl.

Jakab Péter szerint éveken át osztotta meg a kormány az ellenzéket, hogy uralkodhasson rajtuk, ennek most vége. A valódi rendszerváltás szerinte az elszámoltatással kezdődik. Fizessenek meg a tolvajok, jólétet minden magyarnak; hajrá ellenzék, hajrá összefogás - zárta szavait a Jobbik elnöke.

Fekete-Győr András: meg kell szerezni a kétharmados többséget

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke is felidézte az egy évvel korábbi, most teljesülő ígéret teljesítését. Az összefogással tisztelegnek 1956 öröksége előtt. Korábban azt mondta, az előválasztás tétje az, hogy meg tud-e újulni az ellenzék - valódi esélyt csak akkor lát 2022-ben a győzelemre, ha új emberekkel indulnak a harcba. Szerinte az előválasztás ezt igazolja; a választók úgy döntöttek, megújítják az ellenzéket. A valódi változás soha nem volt még ilyen közel az elmúlt 11, vagy talán az elmúlt 30 éveben.

Azt mondta: Márki-Zay Pétertől retteg a Fidesz, mert felborítja a status quót, bizonytalanok százezreit képes megnyerni az összefogás ügyének. Szerinte Orbán Viktor ma az utolsó október 23-i ünnepi beszédét mondta el. 850 ezer ember vett részt az előválasztáson, ennyi szószóló segít abban, hogy kiszabatítsák a Fidesz híveit az őket körülvevő narancssárga hazugság-ködből. Fekete-Győr András abban bízik, hogy az Orbán ellen harcba induló új politikai generáció mindig győzni fogja a döntéseinek következményét és a politikai felelősséget. Szerinte lehet egyszerű többséggel is valódi politikai változást hozni Magyarországon, de ennél többért kell küzdeni: a bizonytalanokat, a kiábrándult fideszeseket is meg kell nyerni, kétharmados többséget kell szerezni a választáson, a felhatalmazással lehet lezárni az elmúlt 30 évet és megnyitni egy új korszakot.

Az összefogás vezetői - forrás: élő közvetítés / Facebook Az összefogás vezetői - forrás: élő közvetítés / Facebook

Dobrev Klára: a következő fél évben nincs széthúzás, kirekesztés, üzengetés

A Demokratikus Koalíció korábbi miniszterelnökjelölje Göncz Árpádot idézte, aki szerint 1956 mindenkié - de azóta sokan próbálták megfosztani 1956-ot a tiszta emlékétől. Konzervatívok és liberálisok, jobboldaliak és baloldaliak együtt küzdöttek 1956-ban a demokráciáért. Demokratának lenni azt jelenti, hogy elfogadjuk, bátorítjuk a sokszínűséget, senkit nem rekesztünk ki, senkinek nem mondjuk azt, hogy nincs itt a helye. Akkor fogjuk tudni lebontani Orbán egyszínű rendszerét, ha ilyen sokszínűek maradunk - mondta Dobrev Klára.

Kaptunk egy esélyt, az európai magyar köztársaságnak talán egy utolsó esélyét, hogy együtt űzzük el Orbán Viktor rendszerét. Október 23-án emlékeztetni kell mindannyiunkat: nehogy elszúrjuk - mondta. A következő fél évben a politikusoknak is nap mint nap bizonyítania kell, hogy nincs széthúzás, kirekesztés, üzengetés.

Jövő tavasszal nem lesznek köztünk győztesek és vesztesek; jövő tavasszal vagy mindannyian győzni fogunk, vagy mindannyian együtt fogunk elbukni, ez a felelősségünk. A DK mint legerősebb frakció azért van itt, mert győzni akar - mondta.

Karácsony Gergely: ma születik meg a 4. köztársaság

Karácsony Gergely főpolgármester, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP korábbi miniszterelnök-jelöltje arról beszélt: a köztársasági eszme arról szól, hogy közösen vállalunk felelősséget egymásért, hogy soha nem lehet olyan hatalom, amely azonosítja magát az országgal - hogy a nemzet mindannyiunké.

1989-ben talán nem küzdöttünk eleget a köztársaságért - jött egy cinikus, korrupt, gonoszt politikai kalandor, aki felszámolta a köztársaságot, mert útjában volt annak, hogy még több hatalmat és pénzt szerezzen.

A mai azonban 4. köztársaság születésének napja, most születik meg az a demokrata egység, ami meg fogja változtatni az országot - Magyarországot újra közös hazánkká tesszük, mondta Karácsony. Szerinte jó magyarnak nem azt jelenti, hogy gyűlölünk másokat - hanem azt, hogy senkit nem gyűlölünk ebben a hazában.

Kiemelte: az összefogást nem csak azért hirdették, mert máshogy a jelenlegi választási rendszerben nem lehet nyerni. A cél az, hogy a szétlopott, szétszakított hazát újraegyesítsék, felszabadítsák, ezt az új köztársaságot szeretnék felépíteni. Márki-Zay Pétert Magyarország következő miniszterelnökeként konferálta be.

Márky-Zay Péter: ne azt nézzük, kik állnak mellettünk, hanem azt, hogy kik állnak velünk szemben

Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás közös miniszterelnökjelöltje úgy fogalmazott: 1956. október 23-a a magyar szabadságszeretet napja. Ekkor a magyarok megunták a prátállamot, a szellemi bezárkózást, a lemaradást a nyugattól, az elszegényedést, a vállalkozások és egzisztenciák ellehetetlenítését, a megfélemlítést, a politikai kinevezetteket, a kontraszelekciót, az orosz befolyást, a soha meg nem térülő látványberuházásokat, a lehallgatást és megfigyelést, a koncepciós pereket, az agitációt, a sikerpropagandát, a gyűlöletkampányokat, azt hogy mindig egy kiválasztott csoportot kellett utálni, az összeesküvéselméleteket. Ebből a pártállamból lett elege a magyaroknak '56-ban - és ebből lett elegünk nekünk is most, mondta Márki-Zay

'56 forradalma a kicsik forradalma volt - most is a kicsik állnak a nemzeti összefogás élére. Akkor a teljes nemzeti összefogás volt az, ami a hatalmas vörös hadsereget is le tudta győzni. Nem számított, ki milyen ideológiát képvisel, tartozik-e párthoz, idős vagy fiatal: minden magyar együtt volt. Nagy Imre korábban részese volt a kommunista rendszernek, de lelkiismeretére hallgatva ő is a jó oldalra állt. Ma is ez a fő üzenet: ne azt nézzük, kik állnak mellettünk, hanem azt, hogy kik állnak velünk szemben. Csak együtt tudunk győzni - hajrá Magyarország, hajrá magyarok! - dobta be Márki-Zay Péter Orbán Viktor szokásos szlogenjét.

Tanuljunk '56 üzenetéből. Nem engedhetjük meg, hogy a fidesznek akár csak egyszerű többsége legyen egy választáson - teljes összefogással mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség - mondta. Új, népszavazással elfogadott alkotmányról, hatalomtól független igazságszolgáltatásról az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról, sajtószabadságról beszélt. Magyarországot egy olyan fejlődő országgá tenné, ahol digitális oktatás, szabad tankönyvválasztás, digitális rádiózás is van; ahol az önkormányzatok szabadok.

Egy új, többfordulós választási rendszer bevezetését ígérte, az ügynökakták megnyitását és azt is, hogy az első adandó alkalommal bevezetik az eurót; az EU és a NATO iránti lojalitás határozza meg majd a külpolitikánkat ígérete szerint. Márki-Zay Péter szerint a kerítés megmaradna, de kiutasítanák a Fidesz által betelepített "bűnöző migránsokat" - ki fogják adni Gruevszkit és Zaid Naffát is. Lesz elszámoltatás azoknak, akik ezen migránsok betelepítésén gazdagodtak meg, azoknak, akik túlárazva szereztek be vakcinát; azoknak, akik 300 milliárdot költöttek el teljesen feleslegesen lélegeztetőgépekre.

Márki-Zay azt ígérte, Magyarország végre "szeretem-ország" lesz, ahol - egy olyan ország, ahol sem bőrszín, sem származás nem határozhatja meg azt, hogy ki mire viheti az életben, ahol még a fideszes politikusok is nyíltan vállalhatják a homoszexualitásukat, mert abban nincsen semmi szégyen - mondta.

Nem csak mi küzdünk a szabadságunkért, hanem Orbán Viktor ia a barátai és a családja szabadságáért küzd - mondta Márki-Zay, a közeljövőben ezért újabb lejáratókampányokra számít. Szerinte a Fidesz is elkezdett az emberekért dolgozni: béremelést, nyugdíjemelést, adókedvezményt, minimálbéremelést ígérnek, ami azért van, látják, hogy a hatalmuknak hamarosan vége lesz. A gyűlöletet azonban csak szeretettel lehet legyőzni, ezért a ellenztéki összefogás küzdelme békés küzdelem lesz - mondta.

Egy kérdés maradt szerinte: Fidesz vagy nem Fidesz? Abból a gödörből, amibe Orbán Viktor sodorta az országot, nem jobbra vagy balra, hanem csak felfelé vezet a kiút - mondta, ezután a színpadra szólította a többi korábbi miniszterelnök-jelöltet is, később pedig az ellenzéki összefogás mind a 106 közös képviselőjelöltje a színpadra állt, zárásként pedig a közönséggel együtt elénekelték a Himnuszt.