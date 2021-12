Márki-Zay Péter: Orbán Viktor szerint én vagyok az esélyes

Melyik megszólítást szereti jobban? Polgármester, vagy miniszterelnökjelölt?

Teljesen mindegy, országos ügyek esetén miniszterelnökjelöltnek szólítanak, helyi ügyek intézésekor polgármesternek. Mindkét megszólítás legitim, ami mögött teljesítmény van.

Hogy lett Önből „Fidesz-árva”? Cinikusan a Fidesz pártközpontban nevezik így azokat, akik valamiért szembe kerültek velük azt követően, hogy korábban támogatták őket. Ön 2002-ben még elkötelezett Orbán hívő volt.

Nem vagyok egyedül. Nagyon sok „Fidesz-árva” barátom jár hasonló cipőben. Van, akinek a traffik-mutyinál telt be a pohár, van, akinek a baltás-gyilkos ügynél következett be a végérvényes csalódás. Én nem tudok egy ilyen konkrét pontot mondani, nálam ez egy hosszú folyamat eredményeként jött létre. 2010-ben is már csak jobb híján szavaztam a Fideszre. Tulajdonképpen 2006-ban is már csalódott voltam, mert annyira rossznak tartottam a kampányukat, hogy nem is bántam a vereséget. 2010-ben abban bíztam, hogy azt fogják folytatni, amit 2002-ben abbahagytak, aztán 1-2 év kellett, hogy az ember végérvényesen lássa, itt szó nincs a 2002-es kormányprogram folytatásáról. Ott még csak nyomokban létezett a korrupció, míg 2010-től ez lett a meghatározó alapelv. 2002 előtt volt demokrácia, sajtószabadság, jogállam, 2010 után ezek leépítése lett a koncepció. Fájdalmas, mert ma is azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év legjobb kormánya, az első Orbán kabinet volt, de emellett azt is gondolom, hogy az elmúlt 30 év legrosszabb kormánya az utolsó három Orbán kabinet.

Egy korábbi írásomban úgy neveztem Önt, a MEGLEPETÉSEMBER. Ezt azért írtam, mert annak idején senki nem gondolta, hogy képes lesz legyőzni a Lázár-rendszert Hódmezővásárhelyen. Az ős Fideszes Hódmezővárhelyen esélytelennek tartották. Lázár János pedig bukott.. „Lázárnak nagy érdeme, hogy dinamizáltuk a kormány működését, de elvesztettük Hódmezővásárhelyt, amit most vissza kell szereznie” – mondta Orbán Viktor Lázár leváltásakor. Aztán jött a miniszterelnök-jelölti választás és megint esélytelennek tartották. A Fideszes „agytröszt” 100 milliókat ölt a Stop Gyucsány, Stop Karácsony kampányba, mert Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét gondolták a befutónak. Aztán Karácsonyt is legyőzte. Majd jött a döntő Dobrev Klárával és ismét kevésbé tartották esélyesnek és megint győzött. Számított ezekre az eredményekre, vagy Önnek is meglepetés volt?

Engem is meglepetésként értek ezek a győzelmek. Pusztán a matematikai esélyeket mérlegelve én se magamra fogadtam volna.

Azért idéztem fel a múltat, mert most a nagy elemzők megint nem Önt tartják esélyesnek tavasszal Orbán Viktorral szemben.

Vitatkoznék. Én azt látom, Orbán Viktor rám tippel, hogy én fogok nyerni.

Nem mondja.

Egyértelmű jeleket ad. Amikor a jövőre lejáró kaszinó koncessziókat már az idén meghosszabbítja, amikor jövő évben kellene kineveznie a Médiahatóság vezetőjét 9 évre, de a biztonság kedvéért most lemondatja előre és új embert nevez ki 9 évre. Nem mer kiállni vitázni. Ez mind azt jelenti, hogy attól fél, elveszíti a következő választást.

Feltűnő, hogy nagyon tudatosan építi nemzetközi kapcsolatait. Most jött haza Lengyelországból, Brüsszelben, Szlovákiában is járt, találkozott több Magyarországra akkreditált nagykövettel. Jelezte, hogy a szerveződő pártját az Európai Néppártba kívánja vinni a Fidesz helyére. Ezeket a találkákat Ön szervezi, vagy Önt keresik meg?

Ezt a kérdést ketté kell választani. A részünkről valóban létezik egy proaktív kapcsolatkeresés, ami a választási győzelem szempontjából fontos. Pozsonyban Mikuláš Dzurindával találkoztam, Varsóban Donald Tuskkal, Brüsszelben pedig Manfred Weberrel és mindenütt más nagyon fontos politikai vezetőkkel is. Ami a lényeges, hogy ezeket a találkozókat ugyan mi kezdeményeztük, de abszolút nyitott kapukat találtunk.. A másik oldal a nagykövetek. Nekik az a dolguk, hogy megkeressék a potens politikai szereplőket, ahogy 2009-ben Orbán Viktort is meghívták.

Brüsszelben nyitott kapuk fogadták. Eredmény?

Azt kértük, hogy Magyarország kapja meg az ígért támogatásokat, de két szempontot vegyenek figyelembe. Az egyik, hogy a Fidesz ne tudja kampány célokra használni az uniós adófizetők pénzét, ahogy eddig tették. Vagyis az ellenzéki vezetésű települések egy fillért sem kaptak, a fideszes városokat meg milliárdokkal tömik ki. Ebben sikeresek voltunk, mert az eredeti TOP Plusz pénzekből simán kizárta volna a Fidesz ismét az ellenzéki vezetésű városokat. Az Unió ragaszkodott ahhoz, hogy az előző ciklusban szétosztott támogatás nagyság minimum 75 százalékának az értékéig az ellenzéki városok is részesüljenek ezekből a pénzekből. A másik szempontunk pedig az volt, hogy ne lophassák el a támogatást.. Ez joggal háborítja fel nemcsak a magyar adófizetőket, hanem az uniós adófizetőket is. Azt is megkérdeztük, hogy mi az unió álláspontja a migráció és az LMBTQ-k ügyében. Megnyugtattak minket, hogy senki semmit nem akar rákényszeríteni Magyarországra. A migránsokat se és a meleglobbit se.

Gondolom szóba került az a terve is, hogy az Ön által szervezett pártot be szeretné vinni az Európai Néppártba a Fidesz helyére.

Természetesen. Elmondtuk, hogy egy nemzeti összefogást, ha úgy tetszik egy nemzeti frontot szeretnénk létrehozni. A cél felszabadítani az országot a nemzeti korrupció, a putyinista és a kínai kommunista párti lobbi alól. Ebben a frontban ott vannak a zöldek, a liberálisok, a szociáldemokraták, a nemzeti radikálisok, és a jobbközép konzervatív keresztény identitású emberek, mint jómagam is. Elmondtam, hogy szeretnénk, ha ezeknek az embereknek is lenne képviselete európai uniós szinten is, az Európai Néppártban a Fidesz helyén. Komoly pártot szeretnénk felépíteni Pálinkás József és Gémesi György alakulatait is integrálva. Ezért lobbiztam Brüsszelben, Varsóban és Pozsonyban is, azt kell mondanom, hogy átütő sikerrel..

Még egy aktualitás. A sajtóhírek szerint Önt meg sem hívták a Hódmezvásárhely és Szeged között létesített tram train vonat átadására. Igaz ez ?

Igaz, arról tájékoztattak, hogy nem is lesz hivatalos átadás, de ha lesz, akkor értesítenek. Mint mondták, csak próbamenet lesz. Aztán amikor láttuk, hogy mégiscsak volt átadás, a járat pedig elindult, akkor az érintett 3 település polgármestere felszállt a tram trainre, majd közös sajtótájékoztatón emlékeztünk meg Szegeden a fontos eseményről.

Az aktualitásoktól elrugaszkodva. Egyszer egy magas rangú fideszes politikussal volt alkalmam egy éjszakát végig beszélgetni és amikor már nagyon őszinte volt a hangulat, akkor megkérdeztem, hogy miért tagja a Fidesznek, hiszen az elvei néha nagyon távol álltak a párt gyakorlatától. Azt mondta, mert nagy haszon, kis kockázat. És szerintem igaza volt, ez jellemzi a mai magyar politikát. Ez viszont azt jelenti, hogy amíg ez nem változik, addig a haszonlesőkből lesz a magyar politikus. Önt is haszonlesők hada veszi majd körül, ha ezen nem tud változtatni.

Ez így van. Ezen változtatni, ez a programunk. Most képzelje el a következőt. A lista összeállításakor megkeresett egy politikus. A következőt kérdezte. Mennyivel kell támogatnia a kampánykasszát ahhoz, hogy rákerülhessen a közös listára. Mondtam neki, nincs az a pénz. Ha ugyanis ezen nem tudunk változtatni, akkor Magyarország továbbra is a legszegényebb, a legkorruptabb és a legtöbb halálos áldozatot produkáló ország marad. Ide juttatott minket Orbán Viktor, meg a 30 év. Ebbe belehal a nemzet. Nálunk az elszámoltatás nemcsak ígéret, ahogy az előző kormányoknál volt. A nagy haszon kis kockázat helyett, át akarunk térni, az óriási kockázat, kis haszon elvére.. A nagy hasznot pedig a tisztességes versennyel lehet minimalizálni. Vásárhelyen mindig tisztességes versenyben választjuk ki a beszállítókat. 30 százalékkal csökkentek az árak. Ez a 30 százalék véletlenül mindig visszaköszön. Például a Belgrád-Budapest vasútvonalnál Miért kerül 30-40 százalékkal kevesebbe a Szerbiában épített vasútvonal a magyar szakasznál? De vannak ennél rosszabb példák. A horvát-magyar autópálya építésnél négyszer kerül többe a magyar szakasz. Itt nem 30 százalék a különbség, hanem 300 százalék. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a Fideszben is maradtak tisztességes emberek.

Van-e valami sorrend a fejében, hogy mit tenne, ha legyőzné Orbán Viktort?

Nincs, inkább egy téma szerinti fontossági sorrendem van. Egy rövid, új alkotmány kell, rengeteg fékkel és ellensúllyal. Ebben például olyan tételekkel, hogy miniszterelnök maximum két ciklusig lehessen valaki, vagy a bírói függetlenség helyreállításával. Az alkotmánynak a hatalom korlátairól kell szólnia, nem az ötödikes biológia tankönyvet kell beleírni. Ezen Fleck Zoltán vezetésével már egy stáb dolgozik. A másik nagyon fontos téma, az elszámoltatás. Ennek a munkacsoportnak a vezetője Hadházy Ákos. Lesz egy korrupcióellenes csomagunk, csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Ez a lépés csak a tolvajokra jelent veszélyt. És lesz egy saját korrupcióellenes ügyészségünk is. Ennek a folyamatnak a keretében azonnal kirúgjuk Polt Pétert és el kezdjük felgöngyölíteni a legfelháborítóbb korrupciós ügyeket, mint például a letelepedési kötvény, amivel a Rogánhoz kapcsolható üzleti kör 20 ezer migránst telepített Magyarországra. Ebből 160 milliárd forintot loptak el, miközben az állam 17 milliárdot veszített. Vagy amikor a baltás gyilkos kiadatásáért cserébe Azerbajdzsánból egy titkos magyar számlára dollármilliók érkeztek. Amikor a Covid vakcina beszerzésnél legalább 15-20 milliárdot loptak.. Vagy a 300 milliárd forintért vett használhatatlan, raktárban porosodó lélegeztetőgépek ügye.,. Ezeken a legfelháborítóbb eseteken szisztematikusan végig megyünk és Bíróság elé állítjuk a bűnösöket.

Mit fog tenni a 9 évre bebetonozott emberekkel?

Kirúgjuk őket. Poltot biztos, mert az még a Fidesz alkotmányával is szembe megy, ahogy kinevezték. A Fidesz alkotmánya szerint is a kizárólagos hatalomépítés alkotmányellenes. Ugyanez az alkotmányjogi probléma a tisztán fideszesekből álló Alkotmánybírósággal.

Nem biztos, hogy sok pénz lesz a spájzban, amikor esetleg átveszi a hatalmat.

Ezért nem tettünk felelőtlen ígéreteket.

Amikor szükséges új alkotmányról beszél, akkor a választási rendszer megváltoztatására is gondol?

Igen. Vissza kell állítani a plurális választási rendszert, ami kétfordulós volt. Ebben konszenzus van az ellenzéki pártok között.

Több sebből vérzik az egészségügy. A legnagyobb gondot a szakemberhiány jelenti. E területen mit tenne?

Van három terület, ahol bármilyen kevés lesz is a pénz fizetéseket kell emelni. Az orvosoknak már megtette a Fidesz, most a szakdolgozókon a sor és ez nem várhat, sürgős. A rendszert tekintve egy versenyalapú, normatív támogatási modellben gondolkodunk. Az egészségügy sikerágazatai jelenleg is éppen azok, amelyek piaci alapon működnek. A háziorvosok és a vesedialízis központok. Állami pénzből, egybiztosítós rendszerben, normatív módon, paraszolvencia nélkül. Ügyfelek elégedettek, a szolgáltatás magas színvonalú. Ezt a modellt szeretnénk kiterjeszteni. Állam, egyház, önkormányzat, alapítvány versenyezhet majd egy-egy egészségügyi intézmény működtetéséért. Az nyer, aki a leghatékonyabban tudja majd működtetni az adott egységet. Várólisták, hálapénzek megszűnnek. Ez utóbbit ugyan betiltotta kormány, miközben a motivációval nem csinált semmit. A teljesítmény, a minőség teljesen kimaradt a reformjukból, ami benne van, az csak a parancs, a kényszer. Jelenleg semmi nem motiválja az egészségügyi dolgozókat abban, hogy többet és jobban dolgozzanak.

A nagyhatalmakkal milyen kapcsolatra törekszik majd?

Mi minden nagyhatalommal kölcsönös előnyökre épülő, tiszteletteljes kapcsolatokra törekszünk. Szeretnénk továbbra is gázt vásárolni Oroszországtól, kereskedni Kínával. A hangsúly a kölcsönös előnyökön van. A magyar miniszterelnöknek, mint egy szuverén ország képviselőjének bele kell tudnia szólnia abba, hogy merre menjen a kínai érdekből, de magyar pénzből épülő Belgrád-Budapest vasútvonal, vagyis, hogy ne a pusztán keresztül menjen a vasút, hanem Kecskeméten és Szegeden keresztül. A Fudan egyetemmel is az a baj, hogy az összes magyar egyetem nem kap annyi pénzt, mint a a kínai egyetem, ahol 3 millió forintért tanulnak majd. És mindezt a magyar adófizetők pénzéből? Ezek számomra elfogadhatatlan lépések.