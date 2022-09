Matolcsy György: fejben dől el minden

Matolcsy György a 60. Közgazdász-vándorgyűlésen, Szegeden Új fenntartható közgazdaságtan címmel tartott előadást.

Források

Elsőként az új közgazdaság forrásait járta körül. Azt emelte ki: a komplexitás, a rendszerelmélet törvényeit be kell építeni a közgazdaságtanba, ahogy a fizika törvényeit is – a modern gazdaság az MNB kutatói szerint a kvantumfizika illetve Heisenberg törvényeit követi. Harmadik forrásként az élő rendszer törvényeit említette, negyedikként pedig a nem-lineáris törvényeket. Az is az MNB kutatóinak javaslata, hogy az új közgazdaság építse be a térszerkezet és geofúzió törvényeit forrásai közé, ahogy a történelmi DNS elméletét is. Matolcsy György szerint mindemellett az egyik legfontosabb kulcs a Pareto-elv érvényesítése, de érdemes a Carnegie-elvet is beépíteni: eszerint a gondolat, a pozitív gondolkodás hozza létre a pozitív eredményt – „a fejben dől el minden” – idézte a jegybankelnök.

Tézisek

Az új közgazdaság tézisei, alapjai közül néhányat emelt ki a jegybankelnök. Például azt, hogy az anyagi gazdagság alapja mindig egy szellemi forrás, a tudás. A természeti törvények szerint a tudás az átadással bővül – ráadásul exponenciálisan, ha megosztják. A következő kiemelt tézis szerint a tehetség és kreativitás válnak döntő erőforrássá a fenntartható közgazdaságban.

Matolcsy György szerint 1996-ban a tudás megosztásának új technológiája hozta el a fordulatot – ez pedig az internet indulása. A civilizációnak mindeközben a fennmaradás biztosítása érdekében fenntarthatósági fordulatot kell végrehajtania. A hagyományos gazdasághoz képest az új gazdaságban már nem a csökkenő, hanem a növekvő hozadék elvének kell érvényesülnie.

Összességében az új fenntartható közgazdaság mélyül a múlt és gyorsul a jövő felé – mondta Matolcsy György.

Következtetések

Jövőkép és stratégia nélkül nincs siker – ez volt az első következtetése a jegybankelnöknek. Mindeközben kötelező mérni és használni a pozitív és negatív visszacsatolásokat is. Törekedni kell a nagyobb összetettségre is – a magyar gazdaság a mutatók közül a komplexitás, a diverzifikáltság tekintetében áll a legjobban, a fejekben is erre kell törekedni. Eközben különlegesnek is kell lenni, az ország és a térség felzárkózását különleges útra kell alapozni – aki megtalálja saját különleges ötletét és feladatát, az nyer, aki nem, az lemarad és elmarad – mondta Matolcsy György.

Matolcsy György szerint a fenntarthatóság elve a legfontosabb. Fotó: MTI/Soós Lajos Matolcsy György szerint a fenntarthatóság elve a legfontosabb. Fotó: MTI/Soós Lajos

Azt is mondta: nincs mese, egyensúlyi növekedésre kell törekedni. Magyarország most letért arról az egyensúlyi növekedési pályáról, amire 2010 után rálépett – vélekedett a jegybankelnök. Külkermérleg, folyó fizetési mérleg, államháztartás és a piaci egyensúly vonatkozásában is vissza kell térni az egyensúlyi növekedési pályára – bár vannak külső okok is, amelyek letérítettek minket róla, törekedni kell a visszatérésre. Jelenleg nem látszik az a növekedési fordulat, amely a felzárkózást eredményezné, ezzel kapcsolatban a jegybank javaslatait ajánlotta.

A siker kulcsa a Pareto-elv alkalmazása: mindig és mindenhol érdemes keresni a Pareto-arányokat és ezek ismeretében kell dönteni az erőforrások felhasználásáról. A felhasznált erőforrások nem lineárisan vezetnek az eredményekhez; ezt kötelező felismerni és használni. Szerinte a döntések 1 százaléka hozza az eredmények 50 százalékát – ez rengeteg elpazarolt erőforrást jelent, azonosítani kell ezeket az 1 százalékokat a rendszerekben. A lineáris összefüggések kihalóban vannak; az nyer, aki elfogadja a mai élet nem-lineáris, nem ok-okozati valamint bizonytalansági természetét.

Matolcsy György szerint a világban zajló forradalmi változások, átmenetek közepette a siker kulcsa a digitális átállás. Magyarország ezen a téren jelentős lemaradásban van Matolcsy György szerint – ezt az állam digitalizálásával kell első lépésként lefaragni. Ha nincs digitális átállás, nincs adat, nem tudunk mérni, nem tudjuk, hogy céljainkhoz, jövőképünkhöz közelebb kerültünk-e, vagy távolodunk tőle. Legyünk ebben könyörtelenek: követeljük meg magunktól, azállamtól, a bankrendszertől, a vállalati szektortól a digitális átállást.

Első helyre került a fenntarthatóság Matolcsy György szerint: a Pareto-elv alapján energiahatékonysági program indításával befoltozható lenne a külkereskedelmi mérlegen keletkezett óriási lyuk is.

Azt is fontosnak tartja, hogy megértsük a történelmi ciklusokat és fraktálokat, enélkül ugyanis nincs siker: új szabályok, mintázatok születnek, az egyik ilyen a ciklikusság. Látjuk, ahogy visszatérnek évtizedekkel ezelőtt látott folyamatok; számolni kell azzal, hogy az 1970-es évtized – nem ugyanúgy, de mintázatában mindenképp – megismétlődik – mondta a jegybankelnök. Magas infláció, alacsony növekedés – a Fed már felismerte a párhuzamot, és a szokásos késéssel, de az európai jegybankok is felismerték. Matolcsy György szerint a Magyar Nemzeti Bank volt az első, amely felismerte, hogy hosszú távon kell szembenézni az inflációval, és ezért elsőként kezdte meg a monetáris szigorítást. Most kell megfékeznünk a makacs ciklusokat, fraktálokat, amelyek visznek minket az egyensúlytalanság felé – ne következzen be most az, ami a ’70-es évek után a ’80-as években bekövetkezett a magyar gazdaságban.

Matolcsy György szerint a központok még fontosabbak, mint korábban – sikeres államot kell működtetnie minden nemzetgazdaságnak, különben nem tud kitörni. Jelenleg kettős világrendszer felé haladunk – egy G-2 világ felé, ami nekünk nem igazán kedvező. Egy másik gondolat szerint egy összefüggő Eurázsia felé tartunk – igaz, a folyamat nem lesz gyors, több száz évbe is kerülhet.