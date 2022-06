Médiafőnökök: holtversenyben az RTL és a TV2 vezetője

Vaszily Miklós, a TV2 igazgatósági elnöke utolérte Vidus Gabriellát, az RTL Klub vezérigazgatóját, így ketten vezetik a Marketing&Média kommunikációs szaklap rangsorát.

Az idei listára összesen 17 hölgy került be, ami a rangsor történetében rekordnak számít. Általános tendencia, hogy ma már minden médiavállalat erős online lábat is épít, miközben az internetes reklámköltésekből egyre nagyobb szeletet harapnak ki a globális szereplők.

A 2022-es listán is a médiavállalatoknál dolgozók szerepeltek a legtöbben (39 százalék), arányuk ugyanakkor évről-évre csökken, miközben a média- és reklámügynökségek szereplői közül egyre többen válnak befolyásossá. Ehhez kapcsolódik, hogy a médiavállalatokat egyre kevésbé lehetett egyértelműen besorolni az online-offline kategóriákba. A növekvő digitalizációs nyomás mindenkit a világhálóra kényszerített, és mára már a nyomtatott lapok, valamint a lineáris tévék is gőzerővel működtetnek online portálokat vagy éppen streaming felületeket.

Eddig még soha nem volt ilyen sok hölgy a médiaipar legbefolyásosabb szereplőinek rangsorában: az idei listában 17 nő kapott helyet, ami kettővel több a tavalyinál. 2022-ben négy hölgy debütált a toplistában: Kálmán Erika, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója, Sásdi Helga, a Publicis Groupe Hungary ügyvezető igazgatója, Pácsonyi Daniella, a Central Médiacsoport digitális női portfólióigazgatója, az nlc főszerkesztője, valamint Jákó Eszter, az MVM kommunikációs igazgatója is idén először került be a Top 50-be.

A legbefolyásosabb 10 ember a magyar médiaiparban



Helyezés Név Cég

1. Vidus Gabriella RTL Magyarország

1. Vaszily Miklós TV2 Csoport

2. Guttengéber Csaba Atmedia

3. Gulyás János Wavemaker, MRSZ

4. Varga Zoltán Central Médiacsoport

5. Balásy Gyula Lounge Group

6. Rékasi Tibor Magyar Telekom

7. Kolosi Péter RTL Magyarország

8. Somlói Zsolt Mindshare

9. Bíró Pál Google Magyarország

10. Dudás Gergely R-Time, RTL Magyarország

Forrás: Marketing&Média

Vaszily Miklósnak, a TV2 Csoport igazgatósági elnökének első helye már tavaly is lógott a levegőben, akkor végül a második helyen végzett. Vaszily befolyásos szereplője a hazai médiapiacnak, és a TV2-n felül van még két másik érdekeltsége is, társtulajdonos ugyanis az Indamedia Csoportban, valamint a Progress Médiában. Vidus Gabriellának, az RTL Magyarország vezérigazgatójának első helyezése sem meglepetés, hiszen a médiacég az elmúlt években is meg tudta őrizni vezető szerepét a számukra fontos célcsoportnál. Sőt, újabban az online hírversenybe is beszálltak, miután 2021 év végén hírportállá alakították az rtl.hu-t.

A listán Vaszilyt és Vidust idén is Guttengéber Csaba, az Atmedia csoport első embere, míg a triót a tavalyi évhez hasonlóan Gulyás János, a Wavemaker Hungary ügyvezetője, a Magyar Reklámszövetség elnöke követi, mögötte pedig Varga Zoltán, a Central Médiacsoport tulajdonos-vezérigazgatója végzett negyedikként.

Az elmúlt esztendőben Balásy Gyula, a Lounge Group tulajdonos-ügyvezetője volt az ötödik, Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója pedig a hatodik helyezett, és ezt megismételték idén is. 2022-ben is bejutott a top 10-be Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese és programigazgatója, aki két helyet javítva hetedik lett. Somlói Zsolt, a Mindshare ügyvezetője nyolcadikként végzett, ő korábban már többször is bejutott az első tízbe. Bíró Pál, a Google magyarországi vezetője szintén évek óta a rangsor elején helyezkedik el, így nem annyira meglepő, hogy most övé lett a kilencedik hely. Dudás Gergely, az RTL Magyarország kereskedelmi igazgatója és az R-Time ügyvezetője első alkalommal került az első tíz közé, mégpedig tizedikként.