Még 2,12 milliárd forint koronavírus-segélyt kap a hazai zenei élet

Később újságírói kérdésre Szentkirályi Alexandra pontosította, mit is értettek raktárkoncert - első megnevezésekor még garázskoncert - alatt. Azt mondta, ezeket a zenés eseményeket "raktár-típusú" helyszíneken veszik majd fel, majd utána az Antenna Hungária segítségével fogják streamelni. Nézők valószínűeg nem lehetnek jelen a felvételeknél, csak a technikai személyzet.

További 2 milliárd 120 millió forintos támogatási keretről döntött a magyar kormány az eddigi 5,3 milliárd forintoson felül, ezt kifejezetten koncertszervezésre kaphatják a fesztiválszervezők és a kisebb vidéki klubok és koncerthelyszínek, nagyobb klubok és határon túli koncerthelyszínek, jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a mai Kormányinfón.

