Még gazdagabb lett a magyar elit - Széles Gábornak a Videoton hozott milliárdokat

Tavaly még gazdagabbak lettek a leggazdagabb magyarok: nem ér Mészáros Lőrinc nyomába, de azért Széles Gábor is legalább 4 milliárd forintot vett ki a Videoton Holdingból.

Széles Gábornak a másik érdekeltsége, a Műszertechnika Holding Zrt. is szépen hozott a konyhára. Még szintén nem a konszolidált beszámoló szerint 2019-ben 1,7 milliárd forint lett a nettó árbevétel, míg az adózott eredmény a 2018-as 344 millió forintról 801 millió forintra ugrott. Ebből részvényenként 22 forintot ki is vett osztalék formájában a tulajdonos, de a fennmaradó rész tartalékban maradt.

A cégcsoportnál ezért kisebb visszaeséssel számoltak idénre, pedig akkor még nem is kalkuláltak a koronavírus-járvány hatásaival. Március végén pedig már azt nyilatkozta Sinkó Ottó a Világgazdaságnak, hogy ez az év elúszott, de a Videoton Holdingnak nincs adóssága, és jelentősek a tartalékai, ezért a vezérigazgató-társtulajdonos szerint a csoport a válság után újra fel tud majd pörögni.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez még nem a konszolidált beszámoló. Széles Gábor elnök-vezérigazgató még a tavalyi évzáró rendezvényén beszélt arról, hogy a vállalatcsoport árbevétele elérheti a 190 milliárd forintot. Ez annak is köszönhető, hogy a korábban meglévő iparágak mellett megjelent az akkumulátorgyártás, és ismét készítenek számítógép alkatrészeket. Ugyanakkor Széles Gábor mellett már Sinkó Ottó is megemlítette a beszédében, hogy a nemzetközi gazdasági helyzet miatt nehéz lesz a következő évük, mert a Videoton fő piacain jelentős visszaesés körvonalazódik 2020-ban.

A Videoton Holding Zrt. nem konszolidált 2019-es beszámolójából ugyanis kiderült, igazán remek éve volt a székesfehérvári társaságnak, amelyben Lakatos Péter és Sinkó Ottó is 26,5-26,5 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Az árbevétel a 2018-as 14,3 milliárd forintról 15,1 milliárd forintra ugrott, míg az adózott eredmény 16,1 milliárd forintról 18,7 milliárd forintra hízott. A tulajdonosok pedig úgy döntöttek, hogy megfelezik a profitot: 9,3 milliárd forintot kifizetnek osztalék formájában, a maradék 9,3 milliárd forint viszont eredménytaralékban marad.

Nem lesz egyszerű összeállítani a leggazdagabb magyarok 2019-es listáját, ugyanis például Mészáros Lőrinc 20 milliárd forintos osztalékot vett ki három cégéből, Tiborcz István 2,3 milliárd forint osztalékkal gazdagodott, de az elit állandó tagja, Széles Gábor is legalább 4 milliárd forinttal gyarapodhatott. Utóbbi vállalkozó a Videoton Holding legnagyobb, 47 százalékos tulajdonosaként juthatott hozzá a legújabb milliárdjaihoz.

