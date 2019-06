Elkeserítő adat: szerényen sem lehet megélni a minimálbérből

A Központi Statisztikai Hivatal 2014 óta már nem közli a létminimum értékeket. Ez az az összeg, amely kifejezi, hogy a különböző családmodellek esetében mekkora összegből lehet fedezni a létfenntartáshoz szükséges legalapvetőbb igényeket. A mérőszám számítását és közlését azóta a Policy Agenda vállalta magára, a szervezet szerdán tette közzé a friss, 2018-ra vonatkozó értékeket.

A létminimum összege azt mutatja, hogy mekkora jövedelem szükséges egy háztartásnak ahhoz, hogy biztosíthassa tagjai számára a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény – a társadalom adott fejlettségi szintjén konvencionálisan megfelelőnek minősülő – szükségletek kielégítését. Vagyis nagyjából az az összeg, amiből mindenféle megtakarítás, extra kiadás nélkül ki lehet húzni egy hónapot.

A Policy Agenda közlése szerint 2018-ban a létminimum egy fogyasztási egységre számított átlagos értéke havonta 94 820 forint volt a közlés szerint. Ez az előző évihez képest 4,8 százalékkal magasabb érték. Ezzel szemben az átlagos fogyasztói árindex 2,8 százalék volt, ez pedig azt jelenti, hogy a legalapvetőbb igények kielégítéséhez szükséges termékek és szolgáltatások ára nagyobb mértékben emelkedett az inflációnál.

Még mindig nem éri el a minimálbér a létminimumot

Korábban ellenzéki képviselők és szakszervezetek célkitűzése is volt, hogy a nettó minimálbérnek el kellene érnie a létminimum összegét, fedeznie kellene a kötelezően adandó legkisebb bérnek a legalapvetőbb szükségletek kielégítését. A legutóbbi 3 évben azonban hiába emelkedett 33 százalékkal a nettó minimálbér, a létminimum összege pedig mindössze 7,7 százalékkal, előbbi elmaradása olyan mértékű volt, hogy a mai napig nem sikerült elérnie a létminimum értékét.

2018-ban ugyanis 3050 forinttal még mindig kevesebb volt a nettó minimálbér a számított értéknek. Ha azonban az idei évben is a tavalyivel megegyezően, 4,8 százalékkal emelkedik a létminimum értéke, akkor megtörténhet az áttörés. Idén a nettó minimálbér 99 055 forint, a létminimum értéke változatlan növekedési ütemmel 98 612 forint lehet.

A Policy Agenda több családmodellre vetítve is meghatározta a létminimum összegét. Egy kétgyermekes család esetében ez az összeg 274 978 forint - vagyis a két szülő részéről a minimálbérnél, sőt még a jóval magasabb összegű garantált bérminimumnál is nagyobb keresetet igényel. A garantált bérminimumra bejelentett dolgozók ugyanis 120 033 forintot vihettek haza 2018-ban. Egy háromgyermekes családnak már 312 906 forintra lenne szüksége, ha pedig valamelyik nagyszülő is a kétgyermekes családdal él együtt, akkor 346 093 forintra van szükség a megélhetéshez. Az egy nyugdíjasra számolt létminimum tavaly egyébként 85 338 forint volt, ha pedig a nyugdíjas háztartásban két személy él, akkor 146 971 forint a létminimum összege.