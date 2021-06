Megkapta a Nagyvásártelepet a Fudan Egyetem, kihúzták a Diákvárost a csepeli fejlesztési program címéből

A csütörtök éjjel megjelent Magyar Közlöny két fontos rendelkezést tartalmaz a Budapestre tervezett kínai Fudan Egyetem, illetve az egyetem kedvéért nagy erőkkel elsorvasztott Diákváros témájában. Az egyik az, hogy

közérdekű vagyonkezelő alapítványként megalapították a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványt.

Tehát ami pénzt, vagyont ebbe bepakol a kormány, az onnantól fogva nem közpénz, közvagyon többé - hasonlóan az elmúlt hónapok során létrehozott megannyi közvagyon-rejtő alapítványhoz. És miután elrendezték, hogy a kínai egyetem létrehozását segítő alapítvány ilyen, első juttatásként meg is kapta a Nagyvásártelepet.

A Fudan Egyetem és a kormány ellen tüntetők az Andrássy úton, június 5-én. (fotó: MTI) A Fudan Egyetem és a kormány ellen tüntetők az Andrássy úton, június 5-én. (fotó: MTI)

A 26 hektáros terület átadásáról még májusban nyújtott be törvényjavaslatot Semjén Zsolt - ezt június közepén a parlament meg is szavazta, most pedig már el is van rendelve tehát. Egészen pontosan ezek a területek hulltak az alapítvány ölébe:

Forrás: Magyar Közlöny Forrás: Magyar Közlöny

A rendelet szerint egyébként az alapítvány létesítése során az állam képviseletében a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében Kásler Miklós emberminiszter/oktatásért felelős miniszter jár el.

Kihúzták a Diákvárost a fejlesztési program címéből

Mint ismert, Csepel északi részén eredetileg egy a kispénzű magyar diákok lakhatási problémáit megoldó kampusz/kollégiumtömeg épült volna, mindenféle elérhető, nyitott, modern és zöld földi jóval. Ezt a koncepciót rúgta fel a magyar kormány azzal, hogy a Diákvárosnak szánt terület egy részére inkább a Kínai Kommunista Párt egyetemét telepítette volna, aztán csakhamar kiderült, hogy nem a terület "egy", hanem a terület "nagyobb" részéről van szó. Tehát a fizetős (jó drága, a magyar hallgatók javának elérhetetlen) Fudan kapja az eredetileg a Diákvárosnak szánt terep java részét, a Diákváros pedig mintegy megtűrt elemmé silányulva zsúfolódik majd a terep egy sarkába. Az erről szóló törvényjavaslatot Semjén a fudanossal együtt nyújtotta be, és ugyanakkor is szavazta meg a parlament, amikor a fudanosat.

A rendelet ki is jelölte, mit kap a Diákváros, ezt:

Forrás: Magyar Közlöny Forrás: Magyar Közlöny

Az ingatlanokon az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. gyakorolja, ebben az államot megillető társasági részesedés felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter - Kásler Miklós - gyakorolja.

A Diákváros és a Fudan egyetem tervezett területe (forrás: Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester Facebook-oldala) A Diákváros és a Fudan egyetem tervezett területe (forrás: Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester Facebook-oldala)

Arról, hogy a Fudan-telek tényleg menet közben nőtt ekkorára, itt írtunk bővebben.

A magyar helyett a kínai érdekek felé történt hangsúlyeltolódás abból is kiolvasható, hogy a közlöny ezen bejegyzése arról is rendelkezik, hogy a Budapest Törvény vonatkozó részében

a „Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program” helyett a jövőben mindig simán csak a „Déli Városkapu Fejlesztési Program” a használatos.

Ezen felül azt is kimondja a rendelet, hogy a „diákotthoni elhelyezést biztosító, szabadidős,” szövegrész helyébe a jövőben a „szabadidős,” szöveg lép. Ez a majdan megvalósuló Új Csepeli Közpark fejlesztésére vonatkozik, ami része volt az eredeti Diákváros-koncepciónak. Itt amúgy eredetileg bmx-pályák és teniszpályák is lettek volna, de a mostani szövegmódosításokból kiolvasható, hogy teniszpályák mégsem lesznek, csak extrém bicajospályák.

A Diákvárost (már ami megmaradt belőle) a rendelet ezen felül kiemelten közérdekű beruházássá emelte, ennek értelmében azon túl, hogy a fejlesztési területet a kormány jelöli ki, a kijelölt területen építési, telekalakítási és változtatási tilalom nem alkalmazható.