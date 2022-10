Megpályázható rádiós frekvenciákról döntött a Médiatanács

A testület véglegesítette a Békéscsaba 98,4 MHz és a Szombathely 97,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós frekvenciák pályázati felhívásait, mivel a jelenleg üzemelő rádiók hatósági szerződései a jövő nyáron lejárnak. A pályázati felhívások 2022. október 21-től érhetők el az NMHH honlapján.

Újabb pályázati lehetőségek rádióknak. Fotó: Depositphotos Újabb pályázati lehetőségek rádióknak. Fotó: Depositphotos

Az egyedüli pályázó Mária Rádió Frekvencia Kft.-t hirdette nyertesnek a Médiatanács a Várpalota 90,0 MHz frekvencia használatára indított pályázati eljárásban.

A TV Szentendre július 4. és 10. közötti adásmenetének két műsorszámában is jogsértést tárt fel a hatóság Médiatanácsa. Az "Élet-receptek" és "Creative chef" című műsorokban több alkalommal is burkolt hirdetések szerepeltek, melyekben a reklámokra jellemző módon részletesen ismertették a termékek nevét, forgalmazóját és a rendelési információkat, ezzel elősegítve, buzdítva a nézőket, hogy a bemutatott termékeket megvásárolják. A Médiatanács ezért a mulasztásért bírságot rótt ki a tévécsatorna szolgáltatójára.

A testület a Rádió Most Kaposvár adását is vizsgálta. Az eljárás során kiderült, hogy a médiaszolgáltató 2022. június 4-én sugárzott műsorában nem teljesítette a szöveg teljes műsoridőhöz viszonyított napi arányára vonatkozó szerződéses vállalását, valamint nem tett eleget a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalásának sem. A testület ebben az esetben is bírság kiszabásáról döntött.