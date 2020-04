Megszületett a döntés: a boltokban is kötelező lesz eltakarni az arcot

A főpolgármester bejelentésében úgy fogalmazott, hogy az intézkedés célja a járvány terjedésének megfékezése. Mint mondta, nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy zárt térben veszélyes, ha nem takarjuk el az arcunkat, ezért lesz kötelező kendő, sál vagy maszk viselése. Karácsony Gergely kiemelte, hogy a döntést egyeztette a kormánnyal is.

Április 27-től, ahogy a BKK járatain, úgy az üzletekben, boltokban, piacokon, taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása – jelentette be Karácsony Gergely.

