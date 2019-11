Megszüntetik a nyugdíjjárulékot, jön a tb-járulék

Kedden kora este számos törvénymódosító javaslat jelent meg a parlament honlapján - köztük a versenyképességet erősítő intézkedéseket magukban foglalók is. Az egyik javaslat szerint a kormány az egyszerűsítés jegyében összevonná a bruttó bérből levonásra kerülő járulékokat. Jelenleg a 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett a dolgozó bruttójából

10 százalékos nyugdíjjárulékot,

7 százalékos egészségbiztosítási járulékot

és 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékot vonnak le.

A kormány 2020. július 1-től ezeket vonná össze társadalombiztosítási járulék néven, a mértéke pedig a jelenlegiek összege, vagyis 18,5 százalék lesz.

Az összevonás miatt megváltozik az egyes társadalombiztosítási alapok részesedése is. Eddig ugyanis egyértelmű volt, hogy a befizetett nyugdíjjárulék a Nyugdíjbiztosítási Alap bevétele lesz, az egészségbiztosítási pedig az Egészségbiztosítási Alapé. Az összevonás után a járulékból az adóhatóság 54 százalékot fog a Nyugdíjbiztosítási Alapba utalni, 37,9 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak, a maradék 8,1 százalékot pedig a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kapja meg munkaerőpiaci járulék címén.

A járulékok összevonása az új gazdaságvédelmi és versenyképességet javító akcióterv részét képezik. A többi intézkedésről ebben a cikkünkben olvashat.

Mint arra a Pénzügyminisztérium is felhívta a figyelmet a közleményében, az összevonás a családi kedvezmények érvényesítését is érinti. Akiknek ugyanis kevés volt a bruttó bére és kevesebb szja-t fizetett volna, mint amennyi családi kedvezményre jogosult, a fennmaradó összeget a nyugdíj- és az egészségbiztosítási járulék terhére is érvényesíthette. Viszont még így is voltak olyan érintettek, akiknek nem érvényesített kedvezménye maradt. A jövőben azt is - lényegében a jelenleg még létező munkaerő-piaci járulék terhére - érvényesíthetik.

Az összevonás másik előnye, hogy a mezőgazdasági őstermelők és a megbízási jogviszonyban dolgozók is jogosultságot szereznek a munkaerő-piaci ellátásokra.

A javaslat szerint enyhülnek a vállalkozókra vonatkozó minimum-járulékszabályok is. Jelenleg az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot minimum a minimálbér másfélszerese után kell megfizetni. A járulékok egységesítését követően a minimálbér lesz a vetítési alap. Ezzel a PM szerint 7,5 milliárdot spórolhatnak az érintettek.