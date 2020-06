Megúszhatja a visszaesést a hazai kiskereskedelem

Az OKSZ főtitkára egyúttal megjegyezte: hiába voltak a felvásárlási rohamok, az élelmiszerpiac összességében a tavalyi szint környékén mozog. Az iparcikkeknél még mindig vannak olyan területek, ahol májusban is kisebb a forgalom.

Ahogy arról tudósítottunk, csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány szerdai döntéseit ismertetve bejelentette, mai nappal megszűnt a vásárlási idősáv. Mint elmondta, úgy látják, a maszkhasználat elegendő védelmet ad az időseknek, ezért döntöttek így. Vagyis a maszkhasználatban nincs enyhítés, továbbra is kötelező viselni nem csak a boltokban, de a tömegközlekedési eszközökön, az éttermek belső terében a dolgozóknak kötelező eltakarniuk az arcokat.

