Görög mintára jöhet a hazai csődhelyzet — figyelmeztet a KSH korábbi elnöke

A Párbeszéd Magyarországért országgyűlési képviselője és a Központi Statisztikai Hivatal korábbi elnöke a fenti hírre reagálva az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta: Az EU szakértői elolvasták az anyagot, és rájöttek, hogy a magyar költségvetés megalapozatlan, mint ahogyan a 2023-as és az idei büdzsé is az. Tudjuk, hogy semmilyen makroszámot nem sikerült eltalálni: a növekedés mindkét évben alulmúlta a valóságot, miközben a hiány közel a duplája lett a tervnek.

Ebben a szakaszban még mindig fontos elemek hiányoznak, vagy további kiigazítást és pontosítást igényelnek ahhoz, hogy a bizottság véglegesíteni tudja értékelését Magyarország középtávú költségvetési terveiről − írta Dombrovskis. A költségvetési adatok mellett a gazdasági növekedésre, az inflációra és a kamatkiadásokra is problémát jelzett az Európai Bizottság.

Mellár Tamás a görög szituációval lát veszélyes párhuzamot kibontakozni, amit az is jelez, hogy az Euronews szerint az Európai Bizottság értékelhetetlennek minősítette a 2025-ös magyar költségvetést.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!