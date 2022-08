Mérföldkőhöz értünk: már több mint 2 millió magyar volt hivatalosan covidos

Az elmúlt heti összesített adatokat közölték a kormányzati koronavírus-tájékoztató oldalon.

Az elmúlt héten összesen 18 078 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 005 399 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A múlt héten 21 ezer fölött volt az új fertőzöttek száma, ennél tehát valamivel kevesebb a mostani jelentés - a mintavételek számát azonban továbbra sem közlik, így pozitivitási rátáról nem tudunk számot adni.

Az elmúlt héten elhunyt 80 beteg, így az elhunytak száma 46 966 főre emelkedett. Ez a szám is alacsonyabb, mint a múlt heti adat, amikor 96 halálesetről számoltak be.

A gyógyultak száma 1 908 907 főre emelkedett, a 10 533 fős növekmény nagyobb, mint a múlt heti. Az aktív fertőzöttek száma 7465-tel 49 526 főre nőtt.

Jelenleg 1501 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 2099-en vannak. A kórházban ápoltak száma 92-vel csökkent egy hét alatt.

A beoltottak száma 6 414 563 fő, közülük 6 201 022 fő a második, 3 890 728 fő a harmadik, 324 187 fő már a negyedik oltását is felvette. Egy hét alatt mindössze 592-vel nőtt az oltottak száma - ennyien vették fel az első oltást.

A fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben enyhén emelkedett, a múlt héthez viszonyítva azonban már csökkent - olvasható a tájékoztatóban. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

A kormány és az Operatív Törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges további intézkedéseket hoz.

Elfogy a Moderna

Aki Moderna vakcinával szeretné magát beoltatni, annak érdemes sietnie, mert már az utolsó adagokat kezdték el felhasználni az oltópontokon és a háziorvosoknál. Magyarország az uniós beszerzés keretében 1,7 millió adag Moderna oltóanyagot kapott, amelyből most az utolsó adagokat használják fel az oltásokra. A Moderna elfogyásával háromféle oltóanyag marad az oltópontokon: Pfizer, Sinopharm és Janssen.