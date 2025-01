Mészáros Lőrinc egy éttermet is vett karácsonyra

Mészáros Lőrinc megvette az óbudai Pastrami éttermet. Így már két étterme is lesz Budapesten a felcsúti gazdagembernek, hiszen hozzá tartozik a Sunhill Bistro is a Tabánnál. Most az történt, hogy az Opten adatbázisa szerint a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. megszerezte a Monyo Holding Kft.-t, amelynek a leánycége a Pastrami Kft. A váltást tavaly december 29-én jegyezték be, de a tagsági jogviszony kezdete december 17-e, tehát még karácsony előtt megköttetett az üzlet, így még szebb lehetetett az ünnep.

Mészáros Lőrinc feleségének, Várkonyi Andreának a Facebook oldala alapján így lehet rekonstruálni az ünnep előtti utolsó napokat:

december 11-én megnézték premier előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet,

december 15-én feldíszítették a karácsonyfát,

december 17-én a felcsúti milliárdos vett egy éttermet.

Az óbudai Pastrami egy viszonylag ismert étterem, amely a számai alapján úgy tűnik, hogy a Covid világjárvány óta nem tudott talpra állni. Csak a veszteséget termelték évek óta: 2020-ban 34,1 millió forintos veszteséggel zártak, és innen már nem sikerült a pozitív tartományba visszakapaszkodni.

Mészáros Lőrinc gyűjti az éttermeket

Fotó: MTI

A legutóbbi beszámolója alapján a Pastrami Kft. 2023-ban 251,4 millió forint bevételt ért el, amiből 26,2 millió forintos veszteség jött ki. Így pedig a saját tőke már 68 millió forintos mínuszt mutatott, miközben a tartozások a 150 millió forintot közelítették.

A Pastrami étterem 2009 óta meghatározó szereplője Buda gasztronómiai életének. Kínálatunk tükrözi életszemléletünket és gondolatainkat a gasztronómiáról, nyitottságunkat a nemzetközi konyhaművészet felé. Éttermünket is az előbbi gondolatokhoz hűen alakítottuk ki. Hatalmas nyitott térben, bisztró hangulatban, gyereksarokkal várjuk kedves vendégeinket

– írja magáról az étterem.

Az eddigi tulajdonosa is viszonylag ismert volt, a 2009-es nyitáskor több cikk is megjelent, ami annak köszönhető, hogy az étterem részben Prokopp Dóra egykori televízióshoz tartozott. Ő vezette például valamikor a Szerencsekerék című műsort.

Tulajdonostársainkkal együtt összesen 10 gyerekünk van, így pontosan tudjuk, hogy milyen nehéz a lurkókkal olyan helyre elmenni, ahol szeretik őket is, és ahol állandó minőségben jót és jó áron lehet enni. Álmodtunk maguknak egy ilyen helyet, és megvalósítottuk

– fogalmazott 2009-ben Prokopp Dóra a Blikknek. Nos, az álomnak vége, most már Mészáros Lőrinc próbálhatja meg fellendíteni a boltot. Az étterem új szakácsot is keres, így elég valószínű, hogy változni fog a menü. Közepesen drága helyről volt szó eddig, lehetett 2 ezer forintért tyúkhúslevest enni, de akadt 5600 forintos leves is a választékban. A sima rántott hús 3 ezer forint, de a pastrami szendvicsért 5700 forintot kértek.

Ahogy már említettük, ez már a második étterme Mészáros Lőrincnek Budapesten. A 444 írta meg 2022-ben, hogy Sunhill Bistro Kft. néven új céget hozott létre, mely a Naphegy utca 67-ben helyezte el székhelyét és fő tevékenysége az éttermi vendéglátás lett. Ez az Oxygen Wellness Naphegy alsó szintjén található étterem. Budapesten kívül egyébként már foglalkozik vendéglátással a felcsúti milliárdos, többek között övé a bodrogkeresztúri Dereszla Bisztró, valamint a felcsúti Tó étterem.

Kérdéseinket elküldtük a Mészáros Csoportnak, válaszaikkal bővítjük cikkünket.