Állami megrendelőkkel és állami támogatásból szárnyalnak Mészáros Lőrinc transzformátorai

Még tart a Mészáros-birodalom 2023-as céges beszámolóinak a tanulmányozása, de alighanem megvan az egyik legnagyobbat növekedő vállalkozás: a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. Tehát a felcsúti milliárdos a transzformátorokhoz is nagyon ért.

Kevésbé közismert, hogy négy éve a tápiószelei Ganz-gyár is a Mészáros-birodalomnál kötött ki. Még 2020 nyarán döntött úgy az Orbán-kormány, hogy stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítja az indiai hátterű CG Electric Systems Hungaryt, vagyis a Ganz Villamossági Művek (itt készült a világ első transzformátora 1885-ben) jogutódját. A Ganz-gyár 2006 és 2020 között állt indiai tulajdonban, de bekopogott a csőd, hiszen csak 1,5 milliárd forint bevétel jött össze, ellenben 6,3 milliárd forintos veszteséggel kellett kezdeni valamit.

Mészáros Lőrinc a trafókhoz is ért

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Barna Zsolt lett az új tulajdonos 2020 nyarán, aki például a Mészáros Lőrinc köré kiépült magyar óriásbank, a Magyar Bankholding elnök-vezérigazgatója. Később két tőkealap is beszállt a Ganz Kft.-be: a felcsúti vállalkozóhoz köthető Status Property és Prime Property összesen 70 százalékos tulajdonos lett. Innen pedig elkezdődött a szárnyalás.

A társaság 2021-es céges beszámolójában még csak 8,3 milliárd forintos árbevétel és 1,1 milliárd forintos nyereség szerepelt, két évvel később, tehát 2023-ban már eljutottak 27,3 milliárd forintos forgalomhoz és az 1,7 milliárd forintos profithoz. Ebből pedig mintegy 450 millió forintos osztalékot szavaztak meg maguknak a tulajdonosok és utasították az ügyvezetést, hogy a pénzt utalják át a megadott bankszámlákra.

Néhány céges hír 2023-ból:

egyetlen hónap leforgása alatt hat új nemzetközi megrendelésről írtak alá megállapodást együttesen 4,3 millió euró értékben, például a Ganz egy 1600 kW teljesítményű motort szállíthat egy spanyol cementgyártó vállalat afrikai cementgyárába,

3 hektár területen egy összesen 2 MW névleges teljesítményű naperőművet létesítenek a tápiószelei, transzformátorokat és forgógépeket gyártó üzemében, ehhez 1,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kaptak a kormány Gyármentő Programjából.

A naperőmű mostanra elkészült: 4040 darab napelemet telepítettek. Itt érdemes megállni egy percre. Azt lapunk írta meg, hogy Mészáros Lőrinc hiába az ország leggazdagabb embere, mégis úgy érezte, hogy közpénzből kell megmenteni az egyik veszteséges gigagyárát. Az Orbán-kormány pedig támogatta is az energiaválság miatt kitalált nagy Gyármentő Program jegyében. Ez a gyár a Szolnok melletti Tiszapüspökiben működő Kall Ingredients Kft. kukoricafeldolgozó gyára volt. A nyertesek listáján szerepelt Mészáros Lőrincnek még egy gyára: a bólyi központú Hard-Concrete Betonelemgyártó Kft. is. Azt viszont eddig nem lehetett tudni, hogy a masszívan nyereséges Ganz Transzformátor is kapott a gyármentős milliárdokból, pedig semmi megmenteni való nem volt rajta. Így tehát összességében Mészáros Lőrincnek legalább három gyárát mentette meg az Orbán-kormány.

Mindenesetre annyira jól sikerült a szolnoki gyár megmentése, hogy már leánycégük is van: novemberben kezdődött a termelés a Ganz Metal Works Kft. üzemében, a transzformátorokhoz szükséges külső acélszerkezeteket gyártják. Március óta új neve van a társaságnak, már GTVF Acélszerkezetgyártó Kft. néven tagozódtak bele a Mészáros-birodalomba. Az egyik legnagyobb megrendelő azonban természetesen a magyar állam: gyártottak már transzformátort a Mavir Zrt. kerepesi és gödi állomására is.