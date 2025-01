Mészáros Lőrinc nagytakarítással kezdi az évet, két cégétől is szomorú búcsút vesz

A Mészáros Csoport által visszaszerzett Global Spectrum nemcsak az Atlasz Geodéziát, hanem a Gáz Piac Kft. nevű leánycégét is végelszámolja. A szintén mérnöki tevékenységgel foglalkozó cég 2023-ban 352 millió forint forgalmat és 34,7 millió forintos nyereséget tudott felmutatni, de december 1-én elindult a végelszámolás, így hamarosan nyoma sem marad.

Nem marad persze geodézia nélkül a felcsúti gazdagember. A hvg.hu írta meg 2021-ben, hogy Mészáros Lőrinc csöndben felvásárolta az egyik legnagyobb múltú magyar geodéziai vállalat felét. A Geodéziai Zrt. állami jogelődje már évtizedekkel ezelőtt létezett, 2007-ben a szocialisták privatizálták. Döntően azok a vezetők, akik az állami keretek között is a geodéziai és térképészeti tudásukat adták a vállalatnak.

Az pedig egy tavaly nyári hír volt, hogy a Mészáros Csoport a Status Next Környezetvédelmi Magántőkealapon keresztül újra egyedüli irányítást szerez a Global Spectrum Invest Zrt. felett, így pedig az Atlasz megint a felcsúti milliárdos érdekeltsége lett, így a mostani végelszámolásról is már a Mészáros Csoport dönthetett.

Rövid időre kikerült a Mészáros család közvetlen felügyelete alól, amikor 2022-ben Mészáros Ágnestől a Global Spectrum Invest Zrt.-hez került. Ez persze hatalmas távolodást nem jelentett, hiszen ebben az időben a Global Spectrum tulajdonosa Halmi Tamás volt, akit a rossznyelvek Mészáros Lőrinc strómanjanként emlegettek. Tény, hogy korábban számos felcsúti cégben töltött be vezetői pozíciókat.

Sokáig a Mészáros és Mészáros Kft. volt a többségi tulajdonosa a cégnek az Opten adatbázisa szerint, de 2016-tól a vállalkozó egyik lánya, Mészáros Ágnes vette át az irányítást. Az Atlasz főtevékenysége a mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás volt, amibe a geodézia is beletartozik. Ez a következőket jelenti:

