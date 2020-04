Mi az igazság, 17 ezer vagy 56 ezer magyar veszítette el a munkáját márciusban?

Ha kontextusba szeretnének helyezni, az álláskeresők 17 ezres növekedését és a munkanélküliek 56 ezres emelkedését, akkor ebben az esetben az időbeli tényezőket is érdemes figyelembe venni. A koronavírus-járvány március elején jelent meg Magyarországon és nagyjából a hó közepén kezdték a cégek lereagálni a helyzetet, melynek egyik válfalja a dolgozók leépítése volt. Ennek eredménye lehet az, hogy az elsőként elbocsátottak már bejelentkeztek a munkaügyi hivataloknál, ezáltal megjelentek a statisztikában. A hó vége felé az inkább egyre fokozódó elbocsátásokkal érintettek közül pedig valószínűleg többen lehettek azok, akik ezt már csak áprilisban tették meg.

Ám, hogy csavarjunk még egyet a dolgokon, érdemes megjegyezni azt is, hogy hiába kiegészíti egymást a két információ, vannak olyan munkanélküliek, akiket nem teljes egészében látnak ezek a statisztikák. Ők a rejtett munkanélküliek, akiket teljes körben a KSH adatai felmérnek, az NFSZ-nél viszont csak egy részük lehet a regisztráltak között. Ezek olyan személyek, akik a munkaerőpiac inaktív részén vannak jelen azért, mert bár dolgoznának, de valamilyen okból kifolyólag nem keres munkát, vagy azért mert dolgoznának, de két héten belül nem tudnak munkába állni. Ők képezik a munkaerő-tartalékot is, számuk valamivel több mint 100 ezer fő volt tavaly a harmadik negyedévben.

Tehát míg az NFSZ látja őket, addig a KSH nem. Van egy olyan csoport azonban, akikre az iménti állítás fordítottja igaz: a KSH statisztikájában benne lehetnek olyan munkanélküliek is, akik nincsenek a munkaügyi kirendeltségeknél regisztrálva. És természetesen van a közös halmaz, melybe azok a személyek tartalmaznak, akik az NFSZ és az KSH definíciója szerint is megfelelnek a kritériumoknak.

A hazai munkaerőpiac másik mércéjét a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatsora a nyilvántartott vagy regisztrált álláskeresőkről. Az adat forrásait a munkaügyi kirendeltségek adatbázisai jelentik, ám ennek a besorolásnak is megvan a maga definíciója. Ennek értelmében nyilvántartott álláskeresőnek az a személy minősül, aki:

Mivel önbevalláson alapul a felmérés előfordulhatnak olyan esetek, amikor gyakorlatban munkanélküli, de az esetleges 1-2 órás alkalmi munkái miatt az ILO munkanélküli definíciójának nem felelnek meg, ezért nem kerülnek be a statisztikába.

Láthatóan hatalmas differencia van a két változás között, de vajon melyik áll közelebb a valósághoz? Az igazság az, hogy a 17 ezer és az 56 ezer is valós adat, ez pedig úgy lehetséges, hogy a két adatsor más-más módszertanon alapul.

