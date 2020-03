Veszélyhelyzet van a színházakban, nem találják a kiutat

A színészek, színházi dolgozók azok, akik talán a leghamarabb megérzik a járvány miatt kialakult helyzet hatását.

Egy, a budapesti Katona József színházban dolgozó színész szerint még nem kaptak tájékoztatást a hogyan továbbról, hogy kapnak-e fizetést továbbra is, hogy mi lesz a munkaszerződésekkel.

Az Örkény színház gazdasági igazgatója kérdésünkre ezt válaszolta:

„Az előadóművészeti szféra leállása sokakat igazán súlyosan érint. Generációk óta nem volt példa ilyesmire, ezért mindenki most értelmezi a helyzetet. Az Örkény István színházban a munkaviszonyban foglalkoztatottak - jelen állás szerint - kapják az alapfizetésüket, így ők anyagilag kevésbé érzik a megváltozott körülményeket. A megbízási jogviszonyban, darabszerződéssel foglalkoztatott társulati tagjainkat kompenzáljuk, de annak módját- figyelembe véve jogszabályi lehetőségeinket - most dolgozzuk ki.A #nevaltsvisszajegyet mozgalom a szolidaritás szép jele, valóban sokat segíthet az előadóművészeti szférán, de fontos tudni, hogy azokat is nagyra becsüljük, akiknek anyagi okból vissza kell váltania a jegyét. Ennek hatása egyébként még nem látható, mert a jegyvisszaváltás az egészségügyi vészhelyzet feloldásáig szünetel, a közönségszervezés és a jegypénztár zárva tart.”