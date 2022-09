Miért nem hívták meg Orbán Viktort Strasbourgba? Megszólalt az EP

Az eseményre a magyar kormány nem kapott meghívót.

Ezzel kapcsolatban az EP közölte: a parlament szabályai alapján a tagállami miniszterek alapesetben nem vesznek részt a vitákban, kivéve a Tanács soros elnökségét képviselő minisztereket. A döntést, hogy mégis meghívjanak-e egy miniszterelnököt, az EP Elnökök Értekezlete hozza meg, írja a hvg.

Az EP számos alkalommal tárgyalta már a magyar és a lengyel helyzetet. Néhány esetben a miniszterelnökök (Orbán Viktor és Beata Szydlo korábbi lengyel kormányfő) képviselték országukat, de arra is volt példa, hogy – mint most is – senki sem volt jelen a kormányok részéről.

Az EP közlése szerint a mai plenáris ülés vitájának témája "Az Unió alapját képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű kockázata".

Mint írják, az Európai Parlament 2018-ban indította el a 7. cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben. A téma az az állásfoglalás-tervezet, mely szerint "a magyar kormány [...] szándékos és szisztematikus erőfeszítései miatt" romlott tovább a demokrácia és az alapvető jogok helyzete Magyarországon 2018 óta. A helyzetet csak súlyosbítja az Unió tétlensége, fogalmaz a jelentéstervezet, amelyről csütörtökön szavaznak a képviselők.