Miért nem kellenek a dízelautók? Jelentős a visszaesés

A JóAutók.hu keresési statisztikái szerint a potenciális vevőknek is mindössze 21 százaléka keresett dízelmotoros személyautókat, miközben a keresések 56 százaléka benzines, 23 százaléka pedig hibrid vagy teljesen elektromos autókra irányult 2019-ben.



Immár hetedik éve tart a dízelautók visszaszorulásának trendje a hazai autópiacokon. Ez idő alatt a dízelautók aránya a forgalomba helyezett új személyautók körében 46-ról 20 százalékra zuhant, miközben az importált járművek közötti részarányuk 66-ról 46 százalékra csökkent.

Mi tette tönkre a dízelautókba vetett hitet?

A dízelmotorral szemben tapasztalható bizalomvesztés több okra vezethető vissza. Egyrészt az elmúlt évek során a tulajdonosok széles köre szerezhetett negatív tapasztalatot arról, hogy főként az idősebb, gyakran bizonytalan külföldi előélettel rendelkező dízelautóknak jóval magasabb lehet a javítási költsége. Másrészt egyre több nyugati nagyvárosban vezetnek be komoly korlátozásokat a dízelüzemű személyautókkal szemben, ami növeli a bizonytalanságot a járművek jövőbeli használhatóságát illetően. Emellett az utóbbi években a gázolaj ára gyakran 30-40 forinttal is a benzinár felett mozgott, ami csökkentette a dízelautóknak a kedvezőbb üzemanyag-fogyasztásból származó költségelőnyét is.

Egyedül a használtautó-import az a szegmens, ahol továbbra is magas, 45 százalékos a dízelautók részaránya – mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Ennek az az elsődleges oka, hogy a nyugat-európai környezetvédelmi intézkedések hatására az idősebb, euro5-nél alacsonyabb besorolású autók a korábbinál akár 15-20 százalékkal olcsóbban érhetők el ezeken a piacokon. Tekintettel arra, hogy emiatt a használtautó-import összetétele jelentősen eltolódik az idősebb, erősen szennyező járművek irányába, szükség van a jelenlegi szabályozás szigorítására, ami elsősorban a korszerűbb, műszaki és környezetvédelmi jellemzőkkel rendelkező használt autók irányába mozdítja el a behozatalt.

A vásárlók preferenciájának megváltozását jól mutatják a JóAutók.hu keresési statisztikái is. 2019-ben az üzemanyag szerinti személyautó-kereséseknek mindössze 21 százaléka irányult dízelautókra, miközben a benzines keresések aránya 56 százalék volt. A portálon szereplő autóhirdetések nyomán pedig a benzines autókat hirdetők átlagosan csaknem kétszer annyi telefonos érdeklődésre számíthattak, mint dízelautót hirdető társaik.

A dízeltől elpártolók egyre nagyobb része ugyanakkor már nem a benzines, hanem a részben vagy egészben elektromos hajtású járművek irányába mozdul: a keresések 23 százaléka ezt a szegmenset célozza. Bár a jelenlegi árak még a kapcsolódó támogatások mellett is sok potenciális vásárlót visszatartanak az alternatív hajtású járművektől, azok térnyerése folyamatos: míg 2018-ban 7 700 részben vagy teljesen elektromos új autót adtak el Magyarországon, tavaly ez a szám már meghaladta a 12 100-at, ami a teljes újautó-értékesítés 8 százalékát teszi ki.