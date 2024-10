Senki nem látja a 6,5 százalékos kamatszint végét – Ez volt az MNB sajtótájékoztatója percről percre

A Monetáris Tanács döntését a piac előre beárazta, így a forint árfolyamát nem is nagyon befolyásolta az alapkamat tartása. Nemzeti devizánk a kedd reggeli 401,34 forintról folyamatosan erősödött, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár árfolyamfigyelőjének tanúsága szerint nem sokkal délután 15 óra előtt a közös deviza egy egységéért 399,52 forintot kellett fizetni.

A szeptemberi kamatdöntés óta romlott a befektetői hangulat, erősödött a feltörekvő piacokkal szemben a kockázatkerülés, és a közel-keleti helyzet is eszkalálódott – ismertette a jegybanki szakember. Emellett a Fed kamatpályájára vonatkozó várakozások is felfeli tolódtak, a hazai hozamfelárak emelkedtek, a forint pedig gyengült – tette hozzá.

A jegybanki cél teljesült, de a maginfláció emelkedett, így a felfelé mutató inflációs kockázatok erősödtek, a lakossági inflációs várakozások is enyhén emelkedtek – közölte Kandrács Csaba.

Kandrács már most jelezte, swapügyletekkel, diszkontkötvény-aukciókkal készek simítani a pénzügyi piaci folyamatokat.

Akár huzamosabb ideig is jelenlegi szinten maradhat a kamatszint

A lakosság továbbra is óvatos, a tartós árstabilitás és a pénzügyi piac stabilitása szükséges a növekedéshez

„Nem dőlhetünk hátra”, óvatos, türelmes, stabilitásorientált döntések fognak születni a jövőben is – szögezte le Kandrács Csaba.

Továbbra is a múlt hónapban meghirdetett három tényezőt figyelik kiemelt figyelemmel:

Forintárfolyam

Lapunk arról érdeklődött Kandrács Csabánál, van-e olyan árfolyamszint, amikor a jegybanknak a kommunikációs intervención túl egyéb monetáris politikai eszközökkel kell beavatkoznia a folyamatokba.

Kandrács Csaba válaszában kifejtette, az árfolyamcsatorna felértékelődött a korábbi időszakhoz képest, de ő maga ezt nem is becsülné túl. Mint fogalmazott, kiemelt figyelemmel követik a forint árfolyamát, mert fontos transzmissziós csatorna, de az árfolyam most is egy szűk sávban mozgott, a szereplők nem reagálták túl, ezért nem indokolt más beavatkozás.

