Milliárdokat ér valakinek az állam után takarítani

A földi kiszolgálási tevékenység ellátásához szükséges csapat bővítését a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a társaság már megkezdte, zajlik az eszközpark bővítése is , így a pandémiás korlátozások megszűnésével az utasforgalom korábbi szintre való visszaállását az Airport Service Budapest Zrt. már felkészülten tudja fogadni - közölte a cég, amely az állami földi kiszolgáló cég eddigi alvállalkozója.

A vállalat korábban Demján Sándor érdekeltségeihez tartozott, a 2020. június 3-án benyújtott éves beszámolója szerint most a B+N Referencia Zrt., a Civil Zrt. és a Valton-Sec Zrt. tulajdonában van. Egészen 2019. július 15-ig viszont a B+N saját leánycége volt, akkor adta el a cég 67 százalékát a Civil Zrt.-nek és a Valton-Sec Zrt.-nek. A Civil Zrt. például Pintér Sándor belügyminiszter volt cége.

Ami viszont sokkal érdekesebb, hogy július 9-én jelentette be az Airport Service Budapest Zrt. , hogy június 24-én kézhez kapta a kiterjesztett földi kiszolgálási engedélyét, amely fővállalkozóként is feljogosítja a teljeskörű földi kiszolgálási tevékenységre a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Éppen akkor, amikor az állami Malév GH-t felszámolják.

Magáról a cég kalandos történetéről talán most elég annyi, hogy Kis-Szölgyémi Ferenc előtt a B+N tulajdonosa a Mundus Invest Zrt. volt. A Mundus pedig korábban Simicska Lajos, a Fidesz egykori pénztárnoka érdekeltsége volt, most pedig Mészáros Lőrinc birodalmához tartozik.

Talán nem mindenki gondolná, de takarítással is lehet milliárdokat keresni. Például a kormány kedvenc takarítócége 2019-ben rekordévet futott: a B+N Referencia Zrt. a 2018-as 23,2 milliárd forintról 36 milliárd forintra növelte az árbevételét, a nyereség pedig 2,7 milliárd forintról 4 milliárd forintra hízott. Az egyszemélyes részvénytársaság tulajdonosa Kis-Szölgyémi Ferenc, aki úgy döntött, hogy 1,9 milliárd forinto t vesz ki a cégből osztalék formájában - derül ki a céges beszámolóból.

